    EU-Parlament setzt richtiges Signal für Bürokratieabbau

    Berlin (ots) - "Wir begrüßen die Entscheidung in Brüssel als wichtiges Signal
    für die Wirtschaft. Das ist ein überfälliger Durchbruch in die richtige Richtung
    zur Bürokratieentlastung. Dennoch bleibt die Flut unnötiger Fragebögen für
    Unternehmen außerhalb des Anwendungsbereichs ein Problem. Wenn Bürokratieabbau
    wirklich wirken soll, darf Europa die Verantwortung nicht nach unten
    delegieren", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,
    Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der Abstimmung über das
    Omnibus-I-Paket.

    "Es ist enttäuschend, dass keine Mehrheit mit der pro-europäischen Fraktion
    möglich war." Und Jandura weiter: "Europa hat erkannt, dass Bürokratieabbau
    notwendig ist. Mit seinem heutigen Votum hat das Europäische Parlament eine
    Blockade beendet und den Weg frei gemacht, damit die Trilogverhandlungen über
    das Omnibus-I-Paket endlich starten können. Wir erwarten, dass die Verhandlungen
    jetzt zügig beginnen und spürbare Entlastungen für Unternehmen auf den Weg
    gebracht werden. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten brauchen unsere
    Unternehmen weniger Papierlast - nicht mehr."

    "Es ist jetzt entscheidend, dass der Bürokratieabbau im Trilog nicht verwässert
    wird. Europa muss Unternehmen tatsächlich entlasten - nicht nur auf dem Papier.
    Erst dann wird aus diesem Etappensieg ein echter Fortschritt für den Standort
    EU", so Jandura abschließend.

    13. November 2025

    Pressekontakt:

    Iris von Rottenburg
    Abteilungsleiterin Kommunikation
    Frederike Röseler
    Pressesprecherin
    Tel: 030/590099520
    Mail: presse@bga.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6157898
    OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
    .V.



