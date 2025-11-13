EU-Parlament setzt richtiges Signal für Bürokratieabbau

Berlin (ots) - "Wir begrüßen die Entscheidung in Brüssel als wichtiges Signalfür die Wirtschaft. Das ist ein überfälliger Durchbruch in die richtige Richtungzur Bürokratieentlastung. Dennoch bleibt die Flut unnötiger Fragebögen fürUnternehmen außerhalb des Anwendungsbereichs ein Problem. Wenn Bürokratieabbauwirklich wirken soll, darf Europa die Verantwortung nicht nach untendelegieren", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der Abstimmung über dasOmnibus-I-Paket."Es ist enttäuschend, dass keine Mehrheit mit der pro-europäischen Fraktionmöglich war." Und Jandura weiter: "Europa hat erkannt, dass Bürokratieabbaunotwendig ist. Mit seinem heutigen Votum hat das Europäische Parlament eineBlockade beendet und den Weg frei gemacht, damit die Trilogverhandlungen überdas Omnibus-I-Paket endlich starten können. Wir erwarten, dass die Verhandlungenjetzt zügig beginnen und spürbare Entlastungen für Unternehmen auf den Weggebracht werden. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten brauchen unsereUnternehmen weniger Papierlast - nicht mehr.""Es ist jetzt entscheidend, dass der Bürokratieabbau im Trilog nicht verwässertwird. Europa muss Unternehmen tatsächlich entlasten - nicht nur auf dem Papier.Erst dann wird aus diesem Etappensieg ein echter Fortschritt für den StandortEU", so Jandura abschließend.13. November 2025Pressekontakt:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6157898OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.