    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE

    ROUNDUP

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    PNE trotzt schwachem Windjahr - Bestätigt Jahresziele

    Für Sie zusammengefasst
    • PNE auf Kurs zu Jahreszielen, optimistisch für 2025.
    • Windverhältnisse verbessern sich, aber schwaches Jahr.
    • Umsatz verdoppelt, Verlust gesenkt, Aktie steigt.
    ROUNDUP - PNE trotzt schwachem Windjahr - Bestätigt Jahresziele
    Foto: PNE AG

    CUXHAVEN (dpa-AFX) - Der Windparkbetreiber PNE sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu den Jahreszielen. PNE befinde sich auf der Zielgeraden für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025, sagte Chef Heiko Wuttke laut Mitteilung bei der Vorlage des Quartalsberichts am Donnerstag in Cuxhaven. Der Manager bestätigte die Jahresprognose. Nach dem schwachen Jahresstart mit für PNE ungünstigen Windverhältnissen, haben sich diese mittlerweile etwas verbessert. Insgesamt bleibe 2025 ein bisher ein schwaches Windjahr und die Stromproduktion der PNE-Windparks war entsprechend niedriger als erwartet. Gleichzeitig kommt das Unternehmen bei den Projektverkäufen aber voran und Wuttke erwartet im vierten Quartal weitere Verkäufe in Deutschland, Polen oder Frankreich.

    Die Gesamtleistung von PNE stieg in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Viertel auf fast 264 Millionen Euro. Der Umsatz verdoppelte sich nahezu auf gut 142 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit knapp 27 Millionen Euro mehr als viermal so viel wie zuvor. Unterm Strich reduzierte sich der Verlust von gut 49 auf nun gut 36 Millionen Euro.

    An der Börse kamen die Neuigkeiten sehr gut an. Die PNE-Aktie gewann als einer der besten SDax -Werte am späten Nachmittag sechs Prozent./lew/stk/he

    PNE

    -2,42 %
    -0,57 %
    -13,19 %
    -28,08 %
    -4,59 %
    -49,39 %
    +42,47 %
    +363,46 %
    +265,09 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,87 % und einem Kurs von 10,82 auf Tradegate (13. November 2025, 16:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um -0,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 803,88 Mio..

    PNE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000EUR.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PNE - A0JBPG - DE000A0JBPG2

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PNE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP PNE trotzt schwachem Windjahr - Bestätigt Jahresziele Der Windparkbetreiber PNE sieht sich nach neun Monaten auf Kurs zu den Jahreszielen. PNE befinde sich auf der Zielgeraden für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025, sagte Chef Heiko Wuttke laut Mitteilung bei der Vorlage des Quartalsberichts am …