Devisen
Euro steigt über 1,16 US-Dollar - Shutdown beendet
- Eurokurs steigt auf 1,1634 Dollar am Nachmittag.
- US-Regierungsschließung nach 43 Tagen beendet.
- Zinsentscheidung der Fed ohne vollständige Datenlage.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag über 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1634 Dollar. Am Morgen hatte sie noch niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1619 (Mittwoch: 1,1576) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8606 (0,8638) Euro.
Der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte ist beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt am Morgen in Kraft und beendete damit nach 43 Tagen den sogenannten Shutdown. Das Ende hatte sich bereits abgezeichnet und sorgte daher nicht für starke Kursausschläge.
"Da der Übergangshaushalt allerdings nur bis zum 30. Januar gilt, ist das Risiko eines neuerlichen Shutdowns Anfang 2026 groß", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen eines erneuten Regierungsstillstandes wären aber geringer." Schließlich seien Auszahlungen von Lebensmittelhilfen, das Landwirtschaftsministerium, das Ministerium für Veteranenangelegenheit und auch militärische Bauprojekte sowie der Kongress selbst bis zum 30. September finanziert.
Noch unklar ist, wann die US-Behörden die Veröffentlichung von Konjunkturdaten wieder aufnehmen. Die Veröffentlichung der Verbraucherpreise für den Oktober könnte sogar ganz ausfallen und der Arbeitsmarktbericht nur teilweise veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung anderer ausgefallener Konjunkturdaten dürfte sich hinziehen.
"Die Fed wird daher, für ihre Sitzung am 9./10. Dezember, immer noch keinen vollständigen Datensatz an offiziellen Wirtschaftsstatistiken vorliegen haben", kommentierte Bernd Weidensteiner, Volkswirt bei der Commerzbank. "Die Zinsentscheidung findet damit in einer Phase verringerter 'Sichtbarkeit' statt."
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,8819 (0,8823) britische Pfund, 179,57 (179,19) japanische Yen und 0,9244 (0,9250) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.191 Dollar. Das waren etwa 4 Dollar weniger als am Vortag./jsl/jha/
hau mal ruhig deine charts hier rein,die sind gut...hier im forum wird eine gewisse idiologie vertreten, unter anderem glaubt man mit gold wenn alles den bach runter geht gut voran zu kommen, welches einem direkt nen kopf kürzer macht sollte man damit bezahlen wollen oder müssen, mit normalem tauschgeschäft ala knast kommt man besser durch, aber ich halte nix von solchen szenarien...gold dient unter anderem dazu gewinne zu realisieren, sprich kohle zu machen, da kann noch soviel über wertlosigkeit von papergeld geschwafelt werden und wie doch alles zusammenbricht, im wald leben usw...das gold irgendwann auf dem boden der taatsachen zurückkehrt halte ich nicht für ausgeschlossen sondern für sehr wahrscheinlich, kriege werden auch mal beendet, es gibt ein regierung nach trump, die ukraine fährt auch irgendwann in grüne fahrwasser, die finanzpolitik bleibt wie sie ist, war und immer sein wird, einen atomkrieg halte ich für nahezu ausgeschlossen...ich werde bald die ersten krüger los und sack mir die kohle ein, man kauft sich was schönes oder zockt aktien was weiss ich...gold hat jetzt sein momentum, es steigt und man kann money machen..sollte es bei zeiten ruhiger werden geht gold auch wieder baden, da bin ich mir sicher..bleib mal so wie du drauf bistBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif☕👍👍
Dass du Selbstdarsteller dich mal etwas zurückhältst. Ist ja nicht mehr auszuhalten....
Mein erster Goldkauf war Mitte der Neunziger, damals hat die Feinunze schlappe 500 $ gekostet.
An 1.000 $ hatte ich geglaubt, für mehr wurde ich verlacht ….. 4.000 $ und mehr erschienen selbst mir utopisch ….
Mit dem Gold der alten Inkas und Azteken kann man heute noch zahlen, mit dem meisten Papiergeld nicht mehr. Dieser Spruch hat mich Gold halten lassen….
Im übrigen ist auch der Schweizer Franken eine gute Wertanlage …. CHF / EUR spricht Bände ….📈
Allen Investierten eine gute Zeit !