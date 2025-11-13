    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCisco Systems AktievorwärtsNachrichten zu Cisco Systems

    ROUNDUP

    Cisco nach gutem Jahresstart optimistischer - Aktie auf Hoch seit 2000

    Für Sie zusammengefasst
    • Cisco erwartet Umsatz von 60,2 bis 61 Mrd. USD.
    • Gewinnprognose steigt auf 4,08 bis 4,14 USD je Aktie.
    • Aktie klettert auf 79,50 USD, nahe Rekordhoch.
    ROUNDUP - Cisco nach gutem Jahresstart optimistischer - Aktie auf Hoch seit 2000
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    (neu: Kurs aktualisiert, Analysten)

    SAN JOSE (dpa-AFX) - Der Netzwerk-Ausrüster Cisco sieht nach einem überraschend gut verlaufenen ersten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Der Umsatz dürfte 2025/26 bei 60,2 bis 61 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach dem New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte Cisco 59 bis 60 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) will das Unternehmen nun 4,08 bis 4,14 Dollar erreichen, nach 4 bis 4,06 zuvor. Analysten gehen bisher von weniger aus.

    Im ersten Quartal legte der Umsatz um 8 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 5 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar.

    Die im Dow Jones und Nasdaq 100 gelistete Cisco-Aktie sprang am Donnerstag im frühen Handel bis auf 79,50 Dollar hoch. Damit näherte sich der Titel seinem Rekordhoch von 82 Dollar aus dem Jahr 2000. Zuletzt gewann die Cisco-Aktie noch 4 Prozent auf knapp 77 Dollar.

    Analysten zufolge zeigen die Quartalszahlen, dass das Unternehmen Fortschritte bei seinen Bemühungen macht, sich ein größeres Stück vom KI-Kuchen abzuschneiden. Zahlreiche Institute hoben ihr Kursziel teilweise über das bisherige Rekordhoch an.

    Der Börsenwert von Cisco kletterte im bisherigen Jahresverlauf um ein knappes Drittel auf 306 Milliarden Dollar. Die Aktie schnitt damit seit Ende 2024 besser ab als der Dow Jones Industrial Average oder der Nasdaq 100 . In den fünf Jahren davor hatte das Papier allerdings mit einem Plus von lediglich 23 Prozent deutlich schlechter abgeschnitten als viele andere Technologietitel oder Standardwerte./he/zb/he

    ISIN:US17275R1023WKN:878841

     

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
