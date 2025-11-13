DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - fairer Wert 22 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GRENKE Aktie

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 14,08 auf Tradegate (13. November 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +2,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,74 %.

Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 656,52 Mio..

GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +48,73 %/+112,46 % bedeutet.