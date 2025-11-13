ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - fairer Wert 22 Euro
- DZ Bank belässt Grenke auf "Kaufen" mit 22 Euro.
- Gute Quartalszahlen, aber hohe Risikovorsorge negativ.
- Normalisierung der Risikovorsorge in Aussicht gestellt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "guten Quartalszahlen" des Leasingspezialisten. Negativ habe allerdings die Risikovorsorge überrascht, doch erwartet Häßler eine Normalisierung in den nächsten Quartalen. Grenke sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,38 % und einem Kurs von 14,08 auf Tradegate (13. November 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GRENKE Aktie um +2,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,74 %.
Die Marktkapitalisierung von GRENKE bezifferte sich zuletzt auf 656,52 Mio..
GRENKE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +48,73 %/+112,46 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
