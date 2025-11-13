    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPhilip Morris International AktievorwärtsNachrichten zu Philip Morris International

    WHO warnt

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nikotinsucht bei Jugendlichen nimmt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • WHO warnt vor Nikotinabhängigkeit bei Jugendlichen.
    • 15 Millionen Jugendliche nutzen E-Zigaretten weltweit.
    • Neue Maßnahmen gegen Tabakprodukte werden diskutiert.
    WHO warnt - Nikotinsucht bei Jugendlichen nimmt zu
    Foto: LAURENT GILLIERON - picture alliance/KEYSTONE

    GENF (dpa-AFX) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über eine wachsende Nikotinabhängigkeit vor allem unter jungen Menschen. Das ist eines der Themen, die kommende Woche bei dem Treffen der 183 Vertragsstaaten der Antitabakkonvention in Genf zur Sprache kommen sollen (ab 17. November). In diesen Ländern leben rund 90 Prozent der Weltbevölkerung, darunter Deutschland.

    15 Millionen Jugendliche zwischen 13 und 15 nutzen nach WHO-Schätzungen bereits E-Zigaretten, die unter jungen Menschen populärer seien als konventionelle Zigaretten. Nach einer US-Studie hat sich der tägliche Gebrauch von E-Zigaretten unter amerikanischen Schülern zwischen 2020 und 2024 fast verdoppelt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Philip Morris International Inc!
    Long
    135,49€
    Basispreis
    1,77
    Ask
    × 7,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    184,70€
    Basispreis
    2,57
    Ask
    × 5,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Konvention seit 20 Jahren in Kraft

    Die Konvention verpflichtet Länder zum Kampf gegen Tabak- und Nikotin, unter anderem mit Werbeverboten, hohen Steuern auf die Produkte und Maßnahmen gegen die Einflussnahme von Tabakfirmen auf die Gesundheitspolitik. Die Konvention heißt mit vollem Namen "WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakgebrauchs" und trat vor 20 Jahren in Kraft.

    Das Treffen solle neue Energie in den Kampf gegen die gesundheitsschädlichen Produkte bringen, sagte der amtierende Vorsitzende des Sekretariats der Anti-Tabak-Konvention, Andrew Black, in Genf. Sieben Millionen Menschen sterben jedes Jahr durch Tabak, wie er sagte.

    Neue Maßnahmen vorgelegt

    Unter anderem hat eine Expertengruppe ein Papier mit Vorschlägen für neue Maßnahmen im Kampf gegen den Tabak vorgelegt. Dazu gehören ein Verbot von Aromastoffen zum Beispiel in E-Zigaretten, weil diese besonders junge Leute zur Nikotinsucht verführten. Ebenso plädieren die Experten für ein Verbot der Zigarettenfilter - nicht nur, weil sie die flache Illusion gäben, Rauchen mit Filter sei gesünder, sondern auch, weil das Plastik und die Giftstoffe aus Billionen von weggeworfenen Kippen weltweit die Umwelt nachhaltig verschmutzen.

    Die Konferenz dauert bis 22. November. Vom 24. bis 26. November treffen sich in Genf Vertreter der 71 Staaten, die das "Protokoll zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen" unterzeichnet haben./oe/DP/jha

    Philip Morris International

    +0,25 %
    +3,54 %
    -2,83 %
    -5,10 %
    +13,35 %
    +47,20 %
    +107,50 %
    +72,09 %
    +307,80 %
    ISIN:US7181721090WKN:A0NDBJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Philip Morris International Aktie

    Die Philip Morris International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 133,6 auf Tradegate (13. November 2025, 15:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Philip Morris International Aktie um +3,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Philip Morris International bezifferte sich zuletzt auf 208,22 Mrd..

    Philip Morris International zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,5600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WHO warnt Nikotinsucht bei Jugendlichen nimmt zu Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist besorgt über eine wachsende Nikotinabhängigkeit vor allem unter jungen Menschen. Das ist eines der Themen, die kommende Woche bei dem Treffen der 183 Vertragsstaaten der Antitabakkonvention in Genf zur …