Ford bringt BlueCruise Technologie für freihändiges Fahren auf den Markt

Nachdem das fortschrittliche Fahrerassistenzsystem zunächst für den Mustang Mach-E 2 in Europa verfügbar war, wird es nun für vier weitere Modelle eingeführt: Puma, 3 Puma Gen-E, 4 Kuga 5 und Ranger PHEV 6 – ab Frühjahr 2026.

KÖLN, Deutschland, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Ford hat heute die erweiterte Verfügbarkeit von BlueCruise 1 bekanntgegeben, das Tausenden von Kundinnen und Kunden den Zugang zum „Hands-off, Eyes-on"-Fahren auf der Autobahn ermöglicht.

Weltweit haben Ford- und Lincoln-Besitzerinnen und -Besitzer mehr als 888 Millionen Autobahnkilometer (552 Millionen Meilen) mit dieser Technologie zurückgelegt. Die Ausweitung der Verfügbarkeit auf eine breite Palette von Ford-Fahrzeugen gibt noch mehr Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, Komfort und Bequemlichkeit auf ihrer Autobahnfahrt zu genießen und ihr Ziel erfrischt und bereit für den kommenden Tag zu erreichen.

BlueCruise war das erste System seiner Art, das 2023 die Zulassung in Europa erhielt, mit dem Start in Großbritannien. Seitdem wurde BlueCruise für den Einsatz in 16 europäischen Märkten zugelassen,7 womit es das am weitesten verbreitete System seiner Art in Europa ist. Dies ermöglicht den Zugang zu mehr als 135.000 Kilometern (84.226 Meilen) ausgewiesener Autobahnen,8 sogenannten Blue Zones, die es Kundinnen und Kunden ermöglichen, einen Roadtrip durch mehrere Länder zu unternehmen.

Mit dieser breiten geografischen Verfügbarkeit kann ein Kunde BlueCruise beispielsweise in sechs Ländern nutzen, indem er von Stockholm nach Rom reist und dabei über 2.000 Kilometer (1.500 Meilen) zurücklegt und damit fast 25 Stunden freihändig fährt.

„Unser Ziel ist es, mehr Autofahrerinnen und -fahrern modernste Technologie zur Verfügung zu stellen. Mit BlueCruise, das jetzt für fünf Fahrzeuglinien in Europa verfügbar ist, tragen wir dazu bei, dass das freihändige Fahren auf der Autobahn einer größeren Zahl von Kundinnen und Kunden zugänglich gemacht wird", sagt Torsten Wey, Manager, ADAS Features und Software, Ford in Europe. „Jede Fahrzeugreihe ist einzigartig, und unser Team von ADAS-Ingenieurinnen und -Ingenieuren hat daran gearbeitet, BlueCruise über den Mustang Mach-E hinaus zu erweitern, um ein hochwertiges freihändiges Fahrerlebnis auf der Autobahn zu gewährleisten, egal für welches Fahrzeug sich eine Kundin oder ein Kunde entscheidet."