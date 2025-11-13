Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.11.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.206,76USD pro Feinunze und notiert damit +0,27 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 52,98USD und damit -0,55 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 63,14USD und verzeichnet ein Plus von +0,68 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,93USD und verzeichnet ein Plus von +0,80 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.464,50 USD -0,48 % Platin 1.591,50 USD -1,24 % Kupfer London Rolling 10.961,53 USD +0,70 % Aluminium 2.907,36 PKT +0,39 % Erdgas 4,636 USD +2,25 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +2,25 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.11.25, 17:29 Uhr.