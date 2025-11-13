    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kursverluste - Shutdown ist beendet

    Für Sie zusammengefasst
    • Ende des Shutdowns belastet US-Staatsanleihen-Kurse.
    • T-Note-Future fiel um 0,19 % auf 112,78 Punkte.
    • Rendite zehnjähriger Anleihen stieg auf 4,09 %.
    US-Anleihen - Kursverluste - Shutdown ist beendet
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Ende des Shutdowns hat die Kurse von US-Staatsanleihen etwas belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel am Donnerstag um 0,19 Prozent auf 112,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,09 Prozent.

    Der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte ist beendet. Präsident Donald Trump setzte mit seiner Unterschrift den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft und beendete damit nach 43 Tagen den sogenannten Shutdown. Die Anleihen reagierten kaum, da die Entscheidung erwartet worden war.

    "Da der Übergangshaushalt allerdings nur bis zum 30. Januar gilt, ist das Risiko eines neuerlichen Shutdowns Anfang 2026 groß", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen eines erneuten Regierungsstillstandes wären aber geringer." Schließlich seien Auszahlung von Lebensmittelhilfen, das Landwirtschaftsministerium, das Ministerium für Veteranenangelegenheit und auch militärische Bauprojekte sowie der Kongress selbst bis zum 30. September finanziert.

    Noch unklar ist, wann die US-Behörden die Veröffentlichung von Konjunkturdaten wieder aufnehmen. Die Bekanntgabe der Verbraucherpreise für den Oktober könnte sogar ganz ausfallen und der Arbeitsmarktbericht nur teilweise. Die Veröffentlichung anderer ausgefallener Konjunkturdaten dürfte sich hinziehen.

    "Die Fed wird daher, für ihre Sitzung am 9./10. Dezember, immer noch keinen vollständigen Datensatz an offiziellen Wirtschaftsstatistiken vorliegen haben", kommentierte Bernd Weidensteiner, Volkswirt bei der Commerzbank. "Die Zinsentscheidung findet damit in einer Phase verringerter 'Sichtbarkeit' statt."/jsl/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    US-Anleihen Kursverluste - Shutdown ist beendet Das Ende des Shutdowns hat die Kurse von US-Staatsanleihen etwas belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel am Donnerstag um 0,19 Prozent auf 112,78 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,09 Prozent. …