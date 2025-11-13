    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Firmen sehen große Tech-Abhängigkeit vom Ausland

    Für Sie zusammengefasst
    • 93% der Firmen sehen Abhängigkeit von Ausland.
    • 63% erwarten Zunahme der Abhängigkeit in Zukunft.
    • Gipfel zur digitalen Souveränität in Berlin geplant.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland sehen einer Umfrage zufolge bei digitalen Technologien und Leistungen eine Abhängigkeit des Landes vom Ausland. 93 Prozent gaben in einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom an, dass Deutschland technologisch stark abhängig (40 Prozent) oder eher abhängig (53 Prozent) sei. 89 Prozent der befragten Unternehmen sehen auch bei sich selbst eine Abhängigkeit vom Ausland.

    Nur 10 Prozent gehen davon aus, dass sich diese Abhängigkeit in fünf Jahren verringert haben wird, 6 von 10 Unternehmen (63 Prozent) rechnen sogar mit einer Zunahme der Abhängigkeit. Die USA, China und Taiwan werden am häufigsten als Bezugsquellen für digitale Technologien und Leistungen genannt. Ganz oben stehen Endgeräte wie Smartphones oder Notebooks, vor Komponenten wie Chips oder Halbleitern und Software-Anwendungen.

    Befragt wurden nach Bitkom-Angaben im September und Oktober Geschäftsführungen und Vorstände von 605 Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten. Hintergrund ist der in der kommenden Woche anstehende "Gipfel zur Europäischen Digitalen Souveränität" in Berlin.

    Bei dem Treffen mit 900 Teilnehmern, das von Deutschland und Frankreich initiiert wurde, geht es darum, wie Europa sich technologisch unabhängiger machen kann, damit beispielsweise sensible Firmendaten nicht in Clouds großer außereuropäischer Unternehmen abgespeichert werden müssen. Teilnehmen wollen auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron./jr/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Umfrage Firmen sehen große Tech-Abhängigkeit vom Ausland Die große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland sehen einer Umfrage zufolge bei digitalen Technologien und Leistungen eine Abhängigkeit des Landes vom Ausland. 93 Prozent gaben in einer repräsentativen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom an, dass …