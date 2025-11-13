    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 14. November 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Energy und Allianz präsentieren Q3-Zahlen.
    • Wichtige Konjunkturdaten aus Japan und China erwartet.
    • EU-Finanzminister treffen sich zu Haushaltsverhandlungen.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 14. November 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.30 Uhr Bilanz-Pk) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen
    07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (11.00 Uhr Pressekonferenz, 14.45 Uhr Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (10.30 Uhr Pressekonferenz) 07:30 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen
    08:00 DEU: Nagarro, Q3-Zahlen
    08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen (detailliert)

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DNK: Novo Nordisk, außerordentliche Hauptversammlung
    FRA: Vallourec, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/25
    03:00 CHN: Industrieproduktion 10/25
    05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/25
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 9/25 08:00 DEU: Insolvenzen 8/25 und Schnellindikator 10/25 08:00 DEU: Gewerbeanzeigen Januar bis September 2025
    08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 POL: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 ITA: Handelsbilanz 9/25
    11:00 EUR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    11:00 EUR: Handelsbilanz 9/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
    14:30 USA: Erzeugerpreise 10/25
    16:00 USA: Lagerbestände 9/25
    17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Pks der Bundestagsfraktionen zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2026

    08:00 DEU: Destatis: Energieverbrauch in der Industrie Jahr 2024

    10:00 DEU: Wirtschaftsauskunftei Creditreform veröffentlicht «SchuldnerAtlas Deutschland 2025» (online)

    10:30 DEU: Treffen der EU-Finanzminister für den Jahreshaushalt 2026 und Verhandlungen mit EU-Parlament

    DEU: Fortsetzung Agritechnica 2025: Touch Smart Efficiency - Weltleitmesse für Landtechnik mit neuen Themen und Formaten

    BRA: Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, Belém
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





