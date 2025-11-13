Dax lässt nach - Siemens-Familie wird zum Spielverderber

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.042 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Die Siemens-Familie wurde heute zum Spielverderber für die Ambitionen des Dax, in den kommenden Handelstagen das Allzeithoch und vielleicht noch vor Weihnachten die 25.000er-Marke anlaufen zu können", sagte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Es war Kapitalmarkttag in München und dem Management ist es scheinbar nicht gelungen, Analysten und Investoren von Zahlen, Zielen und Zukunft der Medizintechnik-Tochter Healthineers im Konzern zu überzeugen."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens Healthineers! Long 40,59€ 0,35 × 12,51 Zum Produkt Short 47,11€ 0,36 × 12,16 Zum Produkt