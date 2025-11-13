Abschaffung der Zollfreigrenze kann nur erster Schritt sein

Berlin (ots) - Der EU-Ministerrat hat heute beschlossen, ab 2028 auf Waren ausDrittstaaten auch unter einem Wert von 150 Euro Zölle zu erheben. Für AlienMulyk, Geschäftsführerin Public Affairs Europa & International, ist das zu wenigund nicht schnell genug:"Die Abschaffung der Zollfreigrenze ist ein wichtiger erster Schritt für fairereWettbewerbsbedingungen. Die europäischen Zollbehörden sind jedoch bereits heutemit der Kontrolle der Pakete aus Drittstaaten überfordert. Durch die Aufhebungder Zollfreigrenze würde ihre Arbeit noch weiter zunehmen. Damit die Maßnahmewirken kann, sind daher eine schnellstmögliche Digitalisierung, eine bessereAusstattung der Zoll- und Marktüberwachungsbehörden sowie ein einheitlichesSystem im Binnenmarkt erforderlich."- Alien Mulyk, Geschäftsführerin Public Affairs Europa & InternationalPressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Frank DüsslerFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268mailto:frank.duessler@bevh.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6157967OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)