    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Abschaffung der Zollfreigrenze kann nur erster Schritt sein

    Berlin (ots) - Der EU-Ministerrat hat heute beschlossen, ab 2028 auf Waren aus
    Drittstaaten auch unter einem Wert von 150 Euro Zölle zu erheben. Für Alien
    Mulyk, Geschäftsführerin Public Affairs Europa & International, ist das zu wenig
    und nicht schnell genug:

    "Die Abschaffung der Zollfreigrenze ist ein wichtiger erster Schritt für fairere
    Wettbewerbsbedingungen. Die europäischen Zollbehörden sind jedoch bereits heute
    mit der Kontrolle der Pakete aus Drittstaaten überfordert. Durch die Aufhebung
    der Zollfreigrenze würde ihre Arbeit noch weiter zunehmen. Damit die Maßnahme
    wirken kann, sind daher eine schnellstmögliche Digitalisierung, eine bessere
    Ausstattung der Zoll- und Marktüberwachungsbehörden sowie ein einheitliches
    System im Binnenmarkt erforderlich."

    - Alien Mulyk, Geschäftsführerin Public Affairs Europa & International

    Pressekontakt:

    Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
    Frank Düssler
    Friedrichstraße 60 (Atrium)
    10117 Berlin
    Mobil: 0162 2525268
    mailto:frank.duessler@bevh.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6157967
    OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (
    bevh)



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Abschaffung der Zollfreigrenze kann nur erster Schritt sein Der EU-Ministerrat hat heute beschlossen, ab 2028 auf Waren aus Drittstaaten auch unter einem Wert von 150 Euro Zölle zu erheben. Für Alien Mulyk, Geschäftsführerin Public Affairs Europa & International, ist das zu wenig und nicht schnell genug: …