    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Börse, Baby

    1185 Aufrufe 1185 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Hype entzaubert: Warum es keine Künstliche Intelligenz gibt

    Gibt es gar keine KI? Sitzen wir einem riesengroßen Bluff auf, einer Blase, die bald platzt?

    Für Sie zusammengefasst
    • KI könnte eine Blase sein, die bald platzt.
    • Investitionen in KI ersetzen bestehende Gelder.
    • Ist KI wirklich so intelligent, wie behauptet?
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Börse, Baby - KI-Hype entzaubert: Warum es keine Künstliche Intelligenz gibt
    Foto: adobe.stock.com

    Dass die KI Fehler macht und nicht perfekt ist, weiß mittlerweile jeder, der mit ihr arbeitet. Optimisten sagen: Es ist nur eine Frage der Zeit bis sich das verbessert.

    Nachdem die Industrielle Revolution uns den größten Teil der körperlichen Arbeit abgenommen hat, nimmt uns jetzt die Künstliche Intelligenz die geistige Arbeit ab. Oder nicht? Verdummen wir mit ihrer Nutzung?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft Corp.!
    Long
    471,55€
    Basispreis
    3,14
    Ask
    × 13,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    543,19€
    Basispreis
    3,32
    Ask
    × 13,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    An der Börse wurde in diesem Jahr alles gekauft, was auch nur ansatzweise mit KI zu tun hatte. Und genauso wurde alles gnadenlos abgestraft, was in den Verdacht gekommen war, KI nicht anzuwenden oder zu Geld machen zu können. 

    Ferdinand Hammer (links) und Krischan Orth fragen nach der Intelligenz der KI

    Zahlreiche Kooperationen zwischen den großen Playern und die massiven Investitionen ließen die Herzen der Anleger höher schlagen.

    Aber schauen wir genau hin: Zunächst könnten diese Investitionen eine KI-Blase befördern. Wenn nämlich Gelder von A nach B geschoben werden und die Zulieferer zugleich Kunden, Abnehmer und Produzenten sind; also kein Mehrwert ensteht. Zum anderen sind die Investitionen gar nicht so massiv.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Wenn man die Tech-Investionen genau anschaut, dann erkennt man, dass sie nicht das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhen, sondern genau im Median der vergangenen Jahre liegen, so bei 17 Prozent des BIP. Das heißt es findet eine massive Verlagerung in KI-Investitionen statt, die andere ersetzt. Ein "Mehr" springt dabei nicht raus.

    Und zu guter Letzt: Ist Künstliche Intelligenz wirklich so intelligent, wie alle behaupten? 

    In dieser Folge von Börse, Baby! sprechen Krischan Orth und Ferdinand Hammer über die Grenzen großer Sprachmodelle – und welche Konsequenzen das für die Börse hat.

    Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Deezer

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 166,57$, was einem Rückgang von -9,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby KI-Hype entzaubert: Warum es keine Künstliche Intelligenz gibt Gibt es gar keine KI? Sitzen wir einem riesengroßen Bluff auf, einer Blase, die bald platzt?