Der Börsen-Tag
Globale Börsen im Minus: DAX und Dow Jones mit deutlichen Verlusten
An den globalen Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und andere große Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigt der SDAX als einzige Ausnahme ein leichtes Plus.
Foto: Daniel Karmann - dpa
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die führenden Aktienindizes weltweit eine gemischte Performance. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen deutlichen Rückgang von 1,65% und steht aktuell bei 24.021,58 Punkten. Ähnlich negativ entwickelt sich der TecDAX, der um 0,91% auf 3.546,88 Punkte fällt. Der MDAX zeigt sich stabiler und verzeichnet lediglich ein leichtes Minus von 0,19%, womit er bei 29.596,75 Punkten notiert. Im Gegensatz dazu kann der SDAX als einziger deutscher Index ein kleines Plus von 0,07% verbuchen und steht bei 16.210,07 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine rückläufige Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average sinkt um 0,96% und notiert bei 47.810,93 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von 1,25% und steht bei 6.768,37 Punkten. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein überwiegend negatives Bild, wobei der SDAX als einzige Ausnahme leicht im Plus liegt. Die Marktteilnehmer reagieren offenbar auf eine Vielzahl von Faktoren, die die aktuelle Marktlage beeinflussen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Merck mit einem Anstieg von 5.40%. Bayer folgt mit einem Plus von 2.80%, während Porsche Holding SE mit 1.34% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens leidet unter einem Rückgang von 9.29%, gefolgt von Siemens Energy mit -5.36% und Siemens Healthineers, das um 3.53% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Bilfinger mit einem beeindruckenden Anstieg von 9.52%. RENK Group folgt mit 7.16%, während Talanx mit 3.54% ebenfalls positiv abschneidet.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen negative Tendenzen, angeführt von AIXTRON mit einem Rückgang von 8.66%. Delivery Hero fällt um 6.53%, während Nordex mit -4.49% ebenfalls im Minus liegt.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte sind ebenfalls stark, mit Heidelberger Druckmaschinen, die um 9.75% zulegen. Eckert & Ziegler folgt mit 7.97% und JOST Werke mit 7.77%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Sixt mit einem Rückgang von 5.38%. SMA Solar Technology und Deutsche Pfandbriefbank verzeichnen Rückgänge von 5.37% bzw. 5.15%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte durch Eckert & Ziegler mit 7.97% und PNE mit 6.35% gekennzeichnet. Draegerwerk schließt mit einem Plus von 3.51% ab.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind durch AIXTRON mit einem Rückgang von 8.66% geprägt. Jenoptik und SMA Solar Technology folgen mit -5.13% und -5.37%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate Entwicklung, angeführt von Cisco Systems mit 4.56%. Merck & Co folgt mit 2.73%, während Nike (B) mit 2.04% ebenfalls im Plus liegt.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind durch Walt Disney mit einem Rückgang von 9.15% am stärksten betroffen. NVIDIA und Caterpillar verzeichnen Rückgänge von 3.80% bzw. 3.23%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 werden von Albemarle mit 7.19% angeführt, gefolgt von APA Corporation mit 6.78% und Cisco Systems mit 4.56%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Corning mit -5.35%. Qnity Electronics und Super Micro Computer verzeichnen Rückgänge von 5.21% bzw. 5.16%.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte