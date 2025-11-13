    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Globale Börsen im Minus: DAX und Dow Jones mit deutlichen Verlusten

    An den globalen Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX und andere große Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigt der SDAX als einzige Ausnahme ein leichtes Plus.

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen die führenden Aktienindizes weltweit eine gemischte Performance. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen deutlichen Rückgang von 1,65% und steht aktuell bei 24.021,58 Punkten. Ähnlich negativ entwickelt sich der TecDAX, der um 0,91% auf 3.546,88 Punkte fällt. Der MDAX zeigt sich stabiler und verzeichnet lediglich ein leichtes Minus von 0,19%, womit er bei 29.596,75 Punkten notiert. Im Gegensatz dazu kann der SDAX als einziger deutscher Index ein kleines Plus von 0,07% verbuchen und steht bei 16.210,07 Punkten. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine rückläufige Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average sinkt um 0,96% und notiert bei 47.810,93 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von 1,25% und steht bei 6.768,37 Punkten. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein überwiegend negatives Bild, wobei der SDAX als einzige Ausnahme leicht im Plus liegt. Die Marktteilnehmer reagieren offenbar auf eine Vielzahl von Faktoren, die die aktuelle Marktlage beeinflussen.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Merck mit einem Anstieg von 5.40%. Bayer folgt mit einem Plus von 2.80%, während Porsche Holding SE mit 1.34% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Siemens leidet unter einem Rückgang von 9.29%, gefolgt von Siemens Energy mit -5.36% und Siemens Healthineers, das um 3.53% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Bilfinger mit einem beeindruckenden Anstieg von 9.52%. RENK Group folgt mit 7.16%, während Talanx mit 3.54% ebenfalls positiv abschneidet.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen negative Tendenzen, angeführt von AIXTRON mit einem Rückgang von 8.66%. Delivery Hero fällt um 6.53%, während Nordex mit -4.49% ebenfalls im Minus liegt.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Topwerte sind ebenfalls stark, mit Heidelberger Druckmaschinen, die um 9.75% zulegen. Eckert & Ziegler folgt mit 7.97% und JOST Werke mit 7.77%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Sixt mit einem Rückgang von 5.38%. SMA Solar Technology und Deutsche Pfandbriefbank verzeichnen Rückgänge von 5.37% bzw. 5.15%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte durch Eckert & Ziegler mit 7.97% und PNE mit 6.35% gekennzeichnet. Draegerwerk schließt mit einem Plus von 3.51% ab.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind durch AIXTRON mit einem Rückgang von 8.66% geprägt. Jenoptik und SMA Solar Technology folgen mit -5.13% und -5.37%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones zeigen die Topwerte eine moderate Entwicklung, angeführt von Cisco Systems mit 4.56%. Merck & Co folgt mit 2.73%, während Nike (B) mit 2.04% ebenfalls im Plus liegt.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind durch Walt Disney mit einem Rückgang von 9.15% am stärksten betroffen. NVIDIA und Caterpillar verzeichnen Rückgänge von 3.80% bzw. 3.23%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 werden von Albemarle mit 7.19% angeführt, gefolgt von APA Corporation mit 6.78% und Cisco Systems mit 4.56%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von Corning mit -5.35%. Qnity Electronics und Super Micro Computer verzeichnen Rückgänge von 5.21% bzw. 5.16%.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
