DocMorris AG: Rückkauf-Ergebnisse der 2026 Wandelanleihen enthüllt
DocMorris zeigt Stärke: Rückkauf von 72.713 Anleihen im Wert von CHF 72.713.000 abgeschlossen. Als führender Online-Apotheker bedient das Unternehmen über 10 Millionen Kunden.
Foto: Zur Rose Group AG
- DocMorris AG hat die Ergebnisse des Rückkaufangebots für ausstehende Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 veröffentlicht.
- Insgesamt wurden 72.713 Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von CHF 72.713.000 angedient.
- Der Kaufpreis beträgt CHF 1.035,00 pro Anleihe, was 103,50% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
- Der Abwicklungstag für das Rückkaufangebot ist der 17. November 2025.
- Nach dem Rückkauf bleiben 22.259 Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von CHF 22.259.000 ausstehend.
- DocMorris ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke und Telemedizin mit über 10 Millionen aktiven Kunden und einem Umsatz von CHF 1.085 Mio. im Jahr 2024.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.03.2026.
Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,7975EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,53 % im Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,8025EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
+1,92 %
-15,66 %
-34,40 %
-53,77 %
-51,05 %
-92,51 %
-87,75 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte