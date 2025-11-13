    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)
    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    DocMorris AG: Rückkauf-Ergebnisse der 2026 Wandelanleihen enthüllt

    DocMorris zeigt Stärke: Rückkauf von 72.713 Anleihen im Wert von CHF 72.713.000 abgeschlossen. Als führender Online-Apotheker bedient das Unternehmen über 10 Millionen Kunden.

    DocMorris AG: Rückkauf-Ergebnisse der 2026 Wandelanleihen enthüllt
    Foto: Zur Rose Group AG
    • DocMorris AG hat die Ergebnisse des Rückkaufangebots für ausstehende Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 veröffentlicht.
    • Insgesamt wurden 72.713 Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von CHF 72.713.000 angedient.
    • Der Kaufpreis beträgt CHF 1.035,00 pro Anleihe, was 103,50% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
    • Der Abwicklungstag für das Rückkaufangebot ist der 17. November 2025.
    • Nach dem Rückkauf bleiben 22.259 Anleihen mit einem Gesamtnennbetrag von CHF 22.259.000 ausstehend.
    • DocMorris ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke und Telemedizin mit über 10 Millionen aktiven Kunden und einem Umsatz von CHF 1.085 Mio. im Jahr 2024.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei DocMorris AG (ex zur Rose) ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von DocMorris AG (ex zur Rose) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,7975EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,53 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,8025EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.


    DocMorris AG (ex zur Rose)

    0,00 %
    +1,92 %
    -15,66 %
    -34,40 %
    -53,77 %
    -51,05 %
    -92,51 %
    -87,75 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DocMorris AG: Rückkauf-Ergebnisse der 2026 Wandelanleihen enthüllt DocMorris zeigt Stärke: Rückkauf von 72.713 Anleihen im Wert von CHF 72.713.000 abgeschlossen. Als führender Online-Apotheker bedient das Unternehmen über 10 Millionen Kunden.