CITES lobt Indiens Vantara für den vorbildlichen Schutz von Wildtieren und die vollständige Einhaltung der globalen Standards

DUBAI, UAE, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- In einer bedeutenden Anerkennung der indischen Naturschutzbemühungen hat das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen (CITES) Vantara, Indiens bahnbrechende Tierschutz- und Erhaltungsinitiative, für seine erstklassigen Pflegestandards, die strikte Einhaltung der internationalen Wildtierhandelsnormen und sein tiefes Engagement für die ethische Betreuung gefährdeter Arten gelobt.

Nach einem offiziellen Besuch des CITES-Sekretariats in Indien im September wurden die Ergebnisse in einem ausführlichen Bericht zusammengefasst, der auf der neunundsiebzigsten Sitzung des Ständigen CITES-Ausschusses in Samarkand, Usbekistan, vorgestellt wurde. Der Bericht hebt Indiens strengen Rahmen für den Schutz von Wildtieren hervor und lobt Vantara für seine vorbildliche veterinärmedizinische Infrastruktur, seine ethischen Praktiken und sein naturschutzorientiertes Management.

Globale Maßstäbe für den Schutz von Wildtieren setzen

Im Bericht des Sekretariats heißt es: „Sowohl das Greens Zoological Rescue and Rehabilitation Centre (GZRRC) als auch der Radha Krishna Temple Elephant Welfare Trust (RKTEWT) arbeiten nach außergewöhnlich hohen Standards und verfügen über fortschrittliche Einrichtungen, einschließlich gut gestalteter Gehege und umfassender tierärztlicher Betreuung."

Das Team stellte fest, dass die Einrichtungen von Vantara, die sich über mehrere Schutzzonen und Pflegeeinheiten erstrecken, in vollem Umfang mit Artikel III des Übereinkommens übereinstimmen, der die Pflege und den Handel mit Arten regelt, die im Anhang I aufgeführt sind. Wichtig ist, dass der Bericht bestätigt, dass in keinem der von Vantara verwalteten Zentren illegale Einfuhren oder kommerzielle Zuchtaktivitäten festgestellt wurden.

Anerkennung der ethischen und rechtlichen Vorreiterrolle Indiens

Die CITES-Mission lobte außerdem das indische Gesetz zum Schutz von Wildtieren (Wildlife (Protection) Act) von 1972 in seiner 2022 geänderten Fassung, das in vollem Einklang mit den internationalen Verpflichtungen steht. In dem Bericht wird Indien im Rahmen des CITES-Projekts für nationale Rechtsvorschriften in die Kategorie 1 eingestuft, was der höchstmöglichen Konformitätsstufe entspricht und nur von wenigen Ländern weltweit erreicht wird.