Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.11.2025

Die Tesla Aktie ist bisher um -7,16 % auf 344,55€ gefallen. Das sind -26,58 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,01 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,16 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

Obwohl die Tesla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,90 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tesla einen Rückgang von -9,84 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,74 % geändert.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,99 % 1 Monat +5,37 % 3 Monate +26,90 % 1 Jahr +17,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Tesla-Aktie, wobei einige Nutzer auf mögliche Abwärtsbewegungen und Risiken hinweisen. Es wird auch die Überbewertung der Aktie sowie eine Rückrufaktion für Batteriespeichersysteme thematisiert, die das Vertrauen in die Marke beeinträchtigen könnte. Die Stimmung ist gemischt, mit optimistischen und skeptischen Stimmen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Bil.EUR € wert.

Tesla Aktie jetzt kaufen?

Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.