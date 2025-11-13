    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTesla AktievorwärtsNachrichten zu Tesla

    Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.11.2025

    Am 13.11.2025 ist die Tesla Aktie, bisher, um -7,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.11.2025
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla ist ein Pionier in der Elektromobilität und setzt Maßstäbe in der Branche durch innovative Technologien und nachhaltige Energieprodukte.

    Tesla Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2025

    Die Tesla Aktie ist bisher um -7,16 % auf 344,55 gefallen. Das sind -26,58  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Tesla Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,01 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,16 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Obwohl die Tesla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,90 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tesla einen Rückgang von -9,84 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,74 % geändert.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,99 %
    1 Monat +5,37 %
    3 Monate +26,90 %
    1 Jahr +17,25 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Tesla-Aktie, wobei einige Nutzer auf mögliche Abwärtsbewegungen und Risiken hinweisen. Es wird auch die Überbewertung der Aktie sowie eine Rückrufaktion für Batteriespeichersysteme thematisiert, die das Vertrauen in die Marke beeinträchtigen könnte. Die Stimmung ist gemischt, mit optimistischen und skeptischen Stimmen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Bil.EUR € wert.

    Dow im Minus - Nasdaq bleibt stärker unter Druck


    Nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial lassen es die Anleger am Donnerstag bei den New Yorker Standardwerten langsamer angehen, während die Technologiewerte unter Druck bleiben. Nachdem der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte …

    Börsenstart USA - 13.11. - US Tech 100 schwach -0,89 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Almonty Industries, Samsonite International S.A & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Tesla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    +0,65 %
    -13,62 %
    -9,21 %
    +16,70 %
    +8,68 %
    +80,35 %
    +191,97 %
    +2.539,05 %
    +33.406,74 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
