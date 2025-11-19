Spannende Updates von: NVIDIA, Target, Sage Group, Sto, Nokia und Novartis!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSage Group AktievorwärtsNachrichten zu Sage Group

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Dall-E

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Jahreszahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Sto, Q3-Umsatz
    14:00 Uhr, Finnland: Nokia, Capital Markets Day
    19:00 Uhr, USA: News Corp, Hauptversammlung
    19:30 Uhr, Schweiz: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25)
    22:20 Uhr, USA: NVIDIA Corporation, Q3-Zahlen
    USA: Target, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 19/25
    00:50 Uhr, Japan: Kernaufträge Maschinenbau 9/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 10/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 10/25
    09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 9/25
    11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25
    16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 19.11.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRPPI Core Output (YoY) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
    09:00Euro ZoneEURNicht-geldpolitische Sitzung der EZB
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00Euro ZoneEURKern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
    16:00USAUSAFed-Mitglied Miran Rede
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    20:00USAUSAFOMC Mitglied John C. Williams spricht
    20:00USAUSAFOMC Protokoll
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: Auf die Größe kommt es an – wie Profis die Gewichtung von Aktien im Depot vornehmen
    18:00 WebinarWH SelfInvest: BRICS-Chancen UPDATE(!): Neue Währung und neues Finanzsystem
    18:30 Webinaronemarkets: 20 Minuten Durchblick: Discount-Zertifikate – Mit Rabatt in den Aktienmarkt investerien
    18:30 WebinarHSBC: Rabatt an der Börse – Wie Discount-Zertifikate funktionieren
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

