Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: NVIDIA, Target, Sage Group, Sto, Nokia und Novartis!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Sto, Q3-Umsatz
14:00 Uhr, Finnland: Nokia, Capital Markets Day
19:00 Uhr, USA: News Corp, Hauptversammlung
19:30 Uhr, Schweiz: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (bis 20.11.25)
22:20 Uhr, USA: NVIDIA Corporation, Q3-Zahlen
USA: Target, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 19/25
00:50 Uhr, Japan: Kernaufträge Maschinenbau 9/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 10/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 10/25
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 9/25
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 10/25 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/25
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
20:00 Uhr, USA: FOMC Sitzungsprotokoll 29.10.25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 19.11.2025
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR PPI Core Output (YoY) n.s.a 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 09:00 EUR Nicht-geldpolitische Sitzung der EZB 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 16:00 USA Fed-Mitglied Miran Rede 20:00 USA Monthly Budget Statement 20:00 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 20:00 USA FOMC Protokoll
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Auf die Größe kommt es an – wie Profis die Gewichtung von Aktien im Depot vornehmen
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: BRICS-Chancen UPDATE(!): Neue Währung und neues Finanzsystem
|18:30
|Webinar
|onemarkets: 20 Minuten Durchblick: Discount-Zertifikate – Mit Rabatt in den Aktienmarkt investerien
|18:30
|Webinar
|HSBC: Rabatt an der Börse – Wie Discount-Zertifikate funktionieren
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin