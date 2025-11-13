Deutsche Euroshop: Positive Impulse und starke Ergebnisse erwartet
Trotz herausfordernder Bedingungen zeigt die Deutsche EuroShop AG Stärke: Steigende Besucherzahlen und innovative Projekte beflügeln das Wachstum, während ESG-Strategien die Zukunft sichern.
Foto: Deutsche EuroShop AG
- Deutsche EuroShop AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Konsum-Aufwärtstrend mit steigenden Besucherfrequenzen und Mieterumsätzen, trotz eines Rückgangs der Umsatzerlöse um 1,3 %.
- Sonder- und Einmaleffekte belasteten die Ergebnisse, was zu einem Rückgang des Nettobetriebsergebnisses (NOI) um 4,7 % und des EBIT um 4,5 % führte.
- Die Einführung von ESG-Policies und die Platzierung eines Green Bonds in Höhe von 500 Mio. € diversifizierten die Finanzierungsstruktur und stärkten die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.
- Der neue „Food & Fun Park @ RNZ“ und der „Food Garden“ im Main-Taunus-Zentrum erweiterten das Shopping- und Freizeitangebot, was zu einer Steigerung der Besucherfrequenz um 17 % führte.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde präzisiert: Umsatz zwischen 268 und 273 Mio. €, EBIT zwischen 211 und 216 Mio. €, EBT ohne Bewertungsergebnis zwischen 144 und 149 Mio. €, FFO zwischen 146 und 151 Mio. €.
- Die Deutsche EuroShop AG ist an 21 Einkaufszentren in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt und hat ihre Nachhaltigkeitsstrategie durch neue ESG-Policies gestärkt, die auf ethisches Handeln und umweltbewussten Betrieb abzielen.
