Deutsche Euroshop: Positive Impulse und starke Ergebnisse erwartet

    Trotz herausfordernder Bedingungen zeigt die Deutsche EuroShop AG Stärke: Steigende Besucherzahlen und innovative Projekte beflügeln das Wachstum, während ESG-Strategien die Zukunft sichern.

    Foto: Deutsche EuroShop AG
    • Deutsche EuroShop AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Konsum-Aufwärtstrend mit steigenden Besucherfrequenzen und Mieterumsätzen, trotz eines Rückgangs der Umsatzerlöse um 1,3 %.
    • Sonder- und Einmaleffekte belasteten die Ergebnisse, was zu einem Rückgang des Nettobetriebsergebnisses (NOI) um 4,7 % und des EBIT um 4,5 % führte.
    • Die Einführung von ESG-Policies und die Platzierung eines Green Bonds in Höhe von 500 Mio. € diversifizierten die Finanzierungsstruktur und stärkten die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens.
    • Der neue „Food & Fun Park @ RNZ“ und der „Food Garden“ im Main-Taunus-Zentrum erweiterten das Shopping- und Freizeitangebot, was zu einer Steigerung der Besucherfrequenz um 17 % führte.
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde präzisiert: Umsatz zwischen 268 und 273 Mio. €, EBIT zwischen 211 und 216 Mio. €, EBT ohne Bewertungsergebnis zwischen 144 und 149 Mio. €, FFO zwischen 146 und 151 Mio. €.
    • Die Deutsche EuroShop AG ist an 21 Einkaufszentren in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt und hat ihre Nachhaltigkeitsstrategie durch neue ESG-Policies gestärkt, die auf ethisches Handeln und umweltbewussten Betrieb abzielen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M, bei Deutsche Euroshop ist am 13.11.2025.

    Der Kurs von Deutsche Euroshop lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,880EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,11 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.190,05PKT (+0,01 %).


