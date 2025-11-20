    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntuit AktievorwärtsNachrichten zu Intuit

    Moderna, Walmart, Intuit, Gap, Warner Music & Siemens Energy stehen im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Bodo Schackow/dpa

    Unternehmenstermine

    07:30 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Halma, Halbjahreszahlen
    08:30 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Capital Markets Day
    10:30 Uhr, Frankreich: Valeo, Investor Day
    13:00 Uhr, USA: Walmart, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen
    17:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag)
    22:15 Uhr, USA: Gap, Q3-Zahlen
    Deutschland: Renk, Capital Markets Day
    USA: Moderna, Capital Markets Day
    USA: Intuit, Q1-Zahlen

    Konjunkturdaten

    06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 10/25
    08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 10/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 10/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
    16:00 Uhr, USA: Frühindikator 10/25
    16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25
    16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 20.11.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUErzeugerpreisindex (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUProducer Price Index (MoM)
    12:00DeutschlandDEUGerman Buba Monthly Report
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAErwerbsbeteiligungsquote
    14:30USAUSAU6 Unterbeschäftigungsquote
    14:30USAUSANonfarm Payrolls
    14:30USAUSAArbeitslosenquote
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    14:30USAUSADurchschnittliche Stundenlöhne (Monat)
    14:30USAUSADurchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden
    14:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    16:00Euro ZoneEURConsumer Confidence
    17:00USAUSAFed-Mitglied Cook spricht
    19:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Dhingra spricht
    19:40USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    18:30 WebinarLYNX: Historische Saisonalität zum Jahresende – Ansatzpunkte für den Optionshandel
    19:00 WebinarWH SelfInvest: KI-Revolution im Trading? Chancen und Risiken
    21.11. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
