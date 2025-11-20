Ihre wichtigsten Termine
Moderna, Walmart, Intuit, Gap, Warner Music & Siemens Energy stehen im Fokus!
Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Deutschland: CTS Eventim, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Halma, Halbjahreszahlen
08:30 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Capital Markets Day
10:30 Uhr, Frankreich: Valeo, Investor Day
13:00 Uhr, USA: Walmart, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Warner Music Group, Q4-Zahlen
17:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Meet Novartis Management 2025 (letzter Tag)
22:15 Uhr, USA: Gap, Q3-Zahlen
Deutschland: Renk, Capital Markets Day
USA: Moderna, Capital Markets Day
USA: Intuit, Q1-Zahlen
Konjunkturdaten
06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenquote 10/25
08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 10/25
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 10/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/25
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 10/25
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 10/25
16:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 11/25 (vorläufig)
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Erwerbsbeteiligungsquote 14:30 USA U6 Unterbeschäftigungsquote 14:30 USA Nonfarm Payrolls 14:30 USA Arbeitslosenquote 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat) 14:30 USA Durchschnittliche wöchentliche Arbeitsstunden 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 16:00 EUR Consumer Confidence 17:00 USA Fed-Mitglied Cook spricht 19:30 GBR BoE-Mitglied Dhingra spricht 19:40 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht
