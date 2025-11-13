    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    kostenfreier Marktplatz für Elektroniküberbestände (FOTO)

    Eschborn (ots) - Die Elektronikbranche ist seit Jahren mit Lieferengpässen,
    Allokationen und schwankenden Bedarfen konfrontiert. Gleichzeitig befinden sich
    hohe Kapitalmengen in übervollen Lagern: In vielen Unternehmen liegen wertvolle
    Bauteile ungenutzt im Regal, die andernorts dringend benötigt werden. Doch
    bislang fehlt der Überblick, wo diese Bestände verfügbar sind. Mit der neuen
    StockDB startet Perzeptron eine Bauteil-Datenbank und Marktplatzlösung für
    Elektroniküberbestände, die Transparenz in reale Lagerbestände bringt und den
    direkten Austausch zwischen Unternehmen ermöglicht - ohne Zwischenhändler, ohne
    Provisionen und ohne Handelsstufen.

    "Wir erleben täglich, dass Unternehmen mit Überbeständen kämpfen, während andere
    auf genau diese Bauteile warten müssen", sagt Andreas Koch, Geschäftsführer von
    Perzeptron. "Mit der StockDB schaffen wir eine Plattform, auf der Unternehmen
    ihre Bestände sichtbar machen, Engpässe überbrücken und die
    Versorgungssicherheit in der Lieferkette aktiv stärken können - kostenfrei und
    direkt."

    Wie Überbestände entstehen - und warum sie die Branche belasten

    In der Elektronikfertigung entstehen Überbestände häufig aus üblichen Abläufen:
    Fertigungsaufträge werden kurzfristig storniert, Serien werden verkleinert oder
    auf neue Designs umgestellt. Hinzu kommt, dass Bauteile oft nur in großen
    Verpackungseinheiten verfügbar sind - Unternehmen müssen also mehr einkaufen als
    sie tatsächlich benötigen. Gleichzeitig verändern sich Spezifikationen oder
    Zulassungen, so dass ehemals benötigte Komponenten nicht mehr eingesetzt werden
    können.

    "Was bleibt, sind Lagerregale voller funktionsfähiger Bauteile, die
    buchhalterisch Werte darstellen, aber praktisch ungenutzt bleiben. Diese
    Bestände binden Kapital, erschweren die Disposition und führen zu
    Materialverschwendung - während andere Hersteller für dieselben Teile hohe
    Preise zahlen oder lange Lieferzeiten in Kauf nehmen müssen", erklärt Andreas
    Koch.

    Bestände sichtbar machen und Risiken reduzieren

    In die StockDB können Unternehmen ihre Überbestände kostenfrei hochladen.
    Interessierte können mithilfe der von Perzeptron angebotenen
    Verfügbarkeitsprüfung gezielt nach benötigten Komponenten suchen, darüber zum
    Beispiel auch Alternativen identifizieren und direkt Kontakt zu Anbietern
    aufnehmen. Die Verfügbarkeitsprüfung ermöglicht die gezielte Betrachtung von
    Fehlteilen in der Materialwirtschaft und den Fertigungsaufträgen, durch Anzeige
    von Lagerbeständen der Distributoren und der Überbestände anderer Unternehmen,
    die ihre Daten in die StockDB hochgeladen haben.

    Auf Zwischenhändler, Aufschläge oder Provisionen wird bei der StockDB bewusst
    verzichtet. Damit wird der Austausch von Bauteilen einfach, transparent und
    wirtschaftlich sinnvoll.

    "Die StockDB ist keine Handelsplattform im klassischen Sinne", betont Koch. "Es
    geht uns darum, dass Unternehmen sich gegenseitig unterstützen - um
    Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit in der Elektronikfertigung langfristig
    zu verbessern."

    Ressourcen sinnvoll nutzen - Nachhaltigkeit für die Branche

    Neben der Verbesserung der Materialverfügbarkeit leistet die StockDB einen
    konkreten Beitrag zur Nachhaltigkeit. Bauteile, die andernfalls ungenutzt
    blieben oder entsorgt würden, gelangen wieder in den Umlauf. Das reduziert
    Neuproduktion, schont Ressourcen und stärkt die Materialeffizienz der gesamten
    Branche.

    Zur StockDB: https://perzeptron.de/stockdb/

