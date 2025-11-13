kostenfreier Marktplatz für Elektroniküberbestände (FOTO)

Eschborn (ots) - Die Elektronikbranche ist seit Jahren mit Lieferengpässen,

Allokationen und schwankenden Bedarfen konfrontiert. Gleichzeitig befinden sich

hohe Kapitalmengen in übervollen Lagern: In vielen Unternehmen liegen wertvolle

Bauteile ungenutzt im Regal, die andernorts dringend benötigt werden. Doch

bislang fehlt der Überblick, wo diese Bestände verfügbar sind. Mit der neuen

StockDB startet Perzeptron eine Bauteil-Datenbank und Marktplatzlösung für

Elektroniküberbestände, die Transparenz in reale Lagerbestände bringt und den

direkten Austausch zwischen Unternehmen ermöglicht - ohne Zwischenhändler, ohne

Provisionen und ohne Handelsstufen.



"Wir erleben täglich, dass Unternehmen mit Überbeständen kämpfen, während andere

auf genau diese Bauteile warten müssen", sagt Andreas Koch, Geschäftsführer von

Perzeptron. "Mit der StockDB schaffen wir eine Plattform, auf der Unternehmen

ihre Bestände sichtbar machen, Engpässe überbrücken und die

Versorgungssicherheit in der Lieferkette aktiv stärken können - kostenfrei und

direkt."





Wie Überbestände entstehen - und warum sie die Branche belasten



In der Elektronikfertigung entstehen Überbestände häufig aus üblichen Abläufen:

Fertigungsaufträge werden kurzfristig storniert, Serien werden verkleinert oder

auf neue Designs umgestellt. Hinzu kommt, dass Bauteile oft nur in großen

Verpackungseinheiten verfügbar sind - Unternehmen müssen also mehr einkaufen als

sie tatsächlich benötigen. Gleichzeitig verändern sich Spezifikationen oder

Zulassungen, so dass ehemals benötigte Komponenten nicht mehr eingesetzt werden

können.



"Was bleibt, sind Lagerregale voller funktionsfähiger Bauteile, die

buchhalterisch Werte darstellen, aber praktisch ungenutzt bleiben. Diese

Bestände binden Kapital, erschweren die Disposition und führen zu

Materialverschwendung - während andere Hersteller für dieselben Teile hohe

Preise zahlen oder lange Lieferzeiten in Kauf nehmen müssen", erklärt Andreas

Koch.



Bestände sichtbar machen und Risiken reduzieren



In die StockDB können Unternehmen ihre Überbestände kostenfrei hochladen.

Interessierte können mithilfe der von Perzeptron angebotenen

Verfügbarkeitsprüfung gezielt nach benötigten Komponenten suchen, darüber zum

Beispiel auch Alternativen identifizieren und direkt Kontakt zu Anbietern

aufnehmen. Die Verfügbarkeitsprüfung ermöglicht die gezielte Betrachtung von

Fehlteilen in der Materialwirtschaft und den Fertigungsaufträgen, durch Anzeige

von Lagerbeständen der Distributoren und der Überbestände anderer Unternehmen,

die ihre Daten in die StockDB hochgeladen haben.



Auf Zwischenhändler, Aufschläge oder Provisionen wird bei der StockDB bewusst

verzichtet. Damit wird der Austausch von Bauteilen einfach, transparent und

wirtschaftlich sinnvoll.



"Die StockDB ist keine Handelsplattform im klassischen Sinne", betont Koch. "Es

geht uns darum, dass Unternehmen sich gegenseitig unterstützen - um

Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit in der Elektronikfertigung langfristig

zu verbessern."



Ressourcen sinnvoll nutzen - Nachhaltigkeit für die Branche



Neben der Verbesserung der Materialverfügbarkeit leistet die StockDB einen

konkreten Beitrag zur Nachhaltigkeit. Bauteile, die andernfalls ungenutzt

blieben oder entsorgt würden, gelangen wieder in den Umlauf. Das reduziert

Neuproduktion, schont Ressourcen und stärkt die Materialeffizienz der gesamten

Branche.



Zur StockDB: https://perzeptron.de/stockdb/



