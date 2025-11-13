Perzeptron startet StockDB
kostenfreier Marktplatz für Elektroniküberbestände (FOTO)
Eschborn (ots) - Die Elektronikbranche ist seit Jahren mit Lieferengpässen,
Allokationen und schwankenden Bedarfen konfrontiert. Gleichzeitig befinden sich
hohe Kapitalmengen in übervollen Lagern: In vielen Unternehmen liegen wertvolle
Bauteile ungenutzt im Regal, die andernorts dringend benötigt werden. Doch
bislang fehlt der Überblick, wo diese Bestände verfügbar sind. Mit der neuen
StockDB startet Perzeptron eine Bauteil-Datenbank und Marktplatzlösung für
Elektroniküberbestände, die Transparenz in reale Lagerbestände bringt und den
direkten Austausch zwischen Unternehmen ermöglicht - ohne Zwischenhändler, ohne
Provisionen und ohne Handelsstufen.
"Wir erleben täglich, dass Unternehmen mit Überbeständen kämpfen, während andere
auf genau diese Bauteile warten müssen", sagt Andreas Koch, Geschäftsführer von
Perzeptron. "Mit der StockDB schaffen wir eine Plattform, auf der Unternehmen
ihre Bestände sichtbar machen, Engpässe überbrücken und die
Versorgungssicherheit in der Lieferkette aktiv stärken können - kostenfrei und
direkt."
Wie Überbestände entstehen - und warum sie die Branche belasten
In der Elektronikfertigung entstehen Überbestände häufig aus üblichen Abläufen:
Fertigungsaufträge werden kurzfristig storniert, Serien werden verkleinert oder
auf neue Designs umgestellt. Hinzu kommt, dass Bauteile oft nur in großen
Verpackungseinheiten verfügbar sind - Unternehmen müssen also mehr einkaufen als
sie tatsächlich benötigen. Gleichzeitig verändern sich Spezifikationen oder
Zulassungen, so dass ehemals benötigte Komponenten nicht mehr eingesetzt werden
können.
"Was bleibt, sind Lagerregale voller funktionsfähiger Bauteile, die
buchhalterisch Werte darstellen, aber praktisch ungenutzt bleiben. Diese
Bestände binden Kapital, erschweren die Disposition und führen zu
Materialverschwendung - während andere Hersteller für dieselben Teile hohe
Preise zahlen oder lange Lieferzeiten in Kauf nehmen müssen", erklärt Andreas
Koch.
Bestände sichtbar machen und Risiken reduzieren
In die StockDB können Unternehmen ihre Überbestände kostenfrei hochladen.
Interessierte können mithilfe der von Perzeptron angebotenen
Verfügbarkeitsprüfung gezielt nach benötigten Komponenten suchen, darüber zum
Beispiel auch Alternativen identifizieren und direkt Kontakt zu Anbietern
aufnehmen. Die Verfügbarkeitsprüfung ermöglicht die gezielte Betrachtung von
Fehlteilen in der Materialwirtschaft und den Fertigungsaufträgen, durch Anzeige
von Lagerbeständen der Distributoren und der Überbestände anderer Unternehmen,
die ihre Daten in die StockDB hochgeladen haben.
Auf Zwischenhändler, Aufschläge oder Provisionen wird bei der StockDB bewusst
verzichtet. Damit wird der Austausch von Bauteilen einfach, transparent und
wirtschaftlich sinnvoll.
"Die StockDB ist keine Handelsplattform im klassischen Sinne", betont Koch. "Es
geht uns darum, dass Unternehmen sich gegenseitig unterstützen - um
Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit in der Elektronikfertigung langfristig
zu verbessern."
Ressourcen sinnvoll nutzen - Nachhaltigkeit für die Branche
Neben der Verbesserung der Materialverfügbarkeit leistet die StockDB einen
konkreten Beitrag zur Nachhaltigkeit. Bauteile, die andernfalls ungenutzt
blieben oder entsorgt würden, gelangen wieder in den Umlauf. Das reduziert
Neuproduktion, schont Ressourcen und stärkt die Materialeffizienz der gesamten
Branche.
Zur StockDB: https://perzeptron.de/stockdb/
