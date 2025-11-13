Das Drone-as-a-Service-Segment von ZenaTech ist für 82 % des Umsatzes im dritten Quartal 2025 verantwortlich, während das Unternehmen seinem Ziel von 25 Akquisitionen bis Mitte 2026 näherkommt

Vancouver, British Columbia, (13. November 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass das Segment Drone-as-a-Service 82 % des Umsatzes im dritten Quartal 2025 ausmachte und 3,57 Millionen $ des Rekordumsatzes von 4,35 Millionen $ für das Quartal erwirtschaftete. Dies baut auf einem 60%igen Anteil von Drone-as-a-Service im zweiten Quartal 2025 auf, da das Unternehmen die Umsatzkonzentration im Bereich Drohnendienstleistungen gegenüber dem Bereich Softwaredienstleistungen verstärkt. Das Unternehmen baut seine derzeitige globale DaaS-Präsenz mit 11 Akquisitionen in den USA und zwei internationalen firmeneigenen Standorten weiter aus, mit dem Ziel, bis Mitte 2026 insgesamt 25 neue Unternehmen zu erwerben, um in den Bereichen Vermessung, Kartierung, Inspektion, Hochdruckreinigung und Präzisionslandwirtschaft mit Drohnen führend zu sein.

„Drone-as-a-Service ist einer der wichtigsten Wachstumsbereiche unseres zukünftigen Geschäfts“, sagte CEO Dr. Shaun Passley. „Unsere gezielte Expansion in den Bereichen Landvermessung und Geodaten spiegelt unsere Strategie wider, fortschrittliche Luftbilddaten, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz in Branchen und Aufgabenbereiche zu bringen, in denen Innovationen längst überfällig sind. Wir verfügen über eine Vielzahl internationaler Akquisitionsmöglichkeiten, die sich branchenübergreifend mit unseren Drohnen integrieren lassen, und konzentrieren uns auf den Aufbau einer globalen, markenorientierten, technologiegetriebenen Dienstleistungsplattform, die sowohl für Kunden als auch für Aktionäre einen Mehrwert schafft.“

ZenaTech konzentriert sich auf Branchen, in denen Prozesse für die Automatisierung durch Drohnen überfällig sind – wie Vermessung, Bauwesen, erneuerbare Energien, Infrastruktur, Versorgungsunternehmen, Wartung, Reinigung und Landwirtschaft –, die nach wie vor auf Low-Tech- oder manuelle Methoden für bestimmte Aufgaben angewiesen sind. Die DaaS-Plattform bietet Dienste für Echtzeit-Einblicke und Effizienz ohne Vorabkosten für den Kauf von Drohnen und ist gut positioniert, um mit der zunehmenden Verbreitung von Drohnen wachsende Marktanteile zu gewinnen.