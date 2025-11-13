Die PagBank verzeichnet einen wiederkehrenden Gewinn von 571 Millionen BRL, ein Wachstum der Nettoeinnahmen um 14 % und ein Wachstum des Kreditportfolios um 30 %.

SÃO PAULO , 13. November 2025 /PRNewswire/ -- PagBank (NYSE: PAGS), eine führende Digitalbank, die ein umfassendes Angebot an Finanzdienstleistungen und Zahlungslösungen anbietet, legt ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 (3Q25) vor und zeigt damit eine hohe Resilienz sowie eine solide Umsetzung, selbst in einem Umfeld mit wirtschaftlicher Abschwächung und hohen Zinsen. In diesem Zeitraum steigerte die Digitalbank ihre Erträge weiter und optimierte zugleich ihre Kapitalstruktur, wodurch sie die operative Effizienz sowie die Profitabilität stärkte, mit einem Schwerpunkt auf margenstärkeren Produkten und nachhaltiger Wertschöpfung.

„Trotz eines schwierigen makroökonomischen Szenarios haben wir in den letzten 12 Monaten über 2 Milliarden BRL in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an unsere Aktionäre ausgeschüttet. Wir blicken zuversichtlich in die Zukunft, indem wir unsere strategischen Initiativen weiter ausbauen und den Einsatz von KI intensivieren, um die finanzielle Reise unserer Kunden weiter zu vereinfachen", sagte Alexandre Magnani, Geschäftsführer der PagBank.

Im 3. Quartal 2025 belief sich der wiederkehrende Nettogewinn auf 571 Millionen BRL. Die Nettoeinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 % und beliefen sich auf 3,4 Mrd. BRL, was auf die Beschleunigung der Bankplattform, höhere Einnahmen aus Finanzdienstleistungen sowie Verbesserungen der betrieblichen Effizienz zurückzuführen ist.

Die Einlagen beliefen sich auf insgesamt 39,4 Mrd. BRL (+15,3 % gegenüber dem Vorjahr und +6,1 % gegenüber dem Vorquartal), was auf den verstärkten Vertrieb von Einlagenzertifikaten (CDB) zurückzuführen ist, die von den wichtigsten internationalen Rating-Agenturen als sehr solide eingestuft wurden. Das Kreditportfolio belief sich auf 4,2 Mrd. BRL (+29,9 % im Vergleich zum Vorjahr und +7,2 % im Vergleich zum Vorquartal), wobei der Schwerpunkt auf der Ausweitung des Betriebskapitals für KMU lag, das um 116 % im Vergleich zum Vorjahr wuchs.