Lidl und Galeria bauen strategische Partnerschaft weiter aus / Bis Ende 2026 eröffnen vier weitere Lidl-Filialen in zentralen Galeria-Standorten (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl und Galeria bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und

setzen damit ein klares Zeichen für die zukunftsorientierte Entwicklung urbaner

Räume. Im Rahmen des Fachmarktimmobilien-Kongresses in Düsseldorf hat Vanessa

Hegele, Leiterin Immobilien Portfoliomanagement der Lidl Immobilien

Dienstleistung GmbH & Co. KG, heute die weitere Zusammenarbeit zwischen Lidl und

Galeria bekanntgegeben. Nach den bereits realisierten Filialen in Berlin am

Kurfürstendamm und Hermannplatz folgen bis Ende 2026 vier weitere Standorte in

Hamburg, Düsseldorf, Viernheim und Stuttgart.



Erfolgsmodell für urbane Entwicklung





Die Zusammenarbeit mit Galeria steht exemplarisch für die Immobilien-Strategievon Lidl in Deutschland: Gemeinsam mit Partnern entwickelt das Unternehmenflexible Filialkonzepte, die sich intelligent in bestehende urbane Struktureneinfügen. Ziel ist es, durch moderne Nahversorgung Frequenzbringer zu schaffenund die Lebensqualität in Städten aktiv mitzugestalten."Partnerschaften sind für uns ein Schlüssel zu einer erfolgreichenFlächenentwicklung in urbanen Räumen. Die Partnerschaft mit Galeria zeigt, wiedurch gemeinsame Visionen und effiziente Flächennutzungen neue Impulse sowienachhaltige Lösungen für Innenstädte entstehen können", betont Vanessa Hegele."Galeria ist das pulsierende Herz der Innenstädte - und mit Partnern wie Lidlschaffen wir neue Anziehungspunkte mitten im urbanen Leben. Gemeinsam gestaltenwir Orte, an denen Menschen gerne einkaufen, verweilen und sich begegnen. DieseVerbindung aus moderner Nahversorgung und vielfältigem Einkaufserlebnis stärktunsere Standorte und trägt dazu bei, Innenstädte lebendig zu halten", so TiloHellenbock, Geschäftsführer Galeria.Vier neue Standorte - moderne Filialkonzepte in zentraler Lage:- Hamburg - Alstertal-EinkaufszentrumAb Ende 2025 eröffnet Lidl eine neue Filiale im Galeria-Standort desAlstertal-Einkaufszentrums. Die Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern istüber mehrere Ebenen erreichbar - ebenerdig vom Parkhaus sowie bequem überRolltreppen und Aufzüge.- Stuttgart - Königstraße 6Zentral gelegen auf der Königstraße entsteht eine Filiale mit rund 1.000Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss der Galeria-Filiale. Der Zugangerfolgt sowohl über die Galeria-Fläche als auch direkt von der Einkaufsstraßeüber einen eigenen Eingang. Die Eröffnung ist für Sommer/Herbst 2026 geplant.- Viernheim - Robert-Schuman-Straße 8aDie neue Filiale in Viernheim wird im Sommer/Herbst 2026 eröffnet. Sie befindetsich im Erdgeschoss mit zwei separaten Ein- und Ausgängen und ist sowohl vom