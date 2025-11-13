Lidl und Galeria bauen strategische Partnerschaft weiter aus / Bis Ende 2026 eröffnen vier weitere Lidl-Filialen in zentralen Galeria-Standorten (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Lidl und Galeria bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und
setzen damit ein klares Zeichen für die zukunftsorientierte Entwicklung urbaner
Räume. Im Rahmen des Fachmarktimmobilien-Kongresses in Düsseldorf hat Vanessa
Hegele, Leiterin Immobilien Portfoliomanagement der Lidl Immobilien
Dienstleistung GmbH & Co. KG, heute die weitere Zusammenarbeit zwischen Lidl und
Galeria bekanntgegeben. Nach den bereits realisierten Filialen in Berlin am
Kurfürstendamm und Hermannplatz folgen bis Ende 2026 vier weitere Standorte in
Hamburg, Düsseldorf, Viernheim und Stuttgart.
Erfolgsmodell für urbane Entwicklung
Die Zusammenarbeit mit Galeria steht exemplarisch für die Immobilien-Strategie
von Lidl in Deutschland: Gemeinsam mit Partnern entwickelt das Unternehmen
flexible Filialkonzepte, die sich intelligent in bestehende urbane Strukturen
einfügen. Ziel ist es, durch moderne Nahversorgung Frequenzbringer zu schaffen
und die Lebensqualität in Städten aktiv mitzugestalten.
"Partnerschaften sind für uns ein Schlüssel zu einer erfolgreichen
Flächenentwicklung in urbanen Räumen. Die Partnerschaft mit Galeria zeigt, wie
durch gemeinsame Visionen und effiziente Flächennutzungen neue Impulse sowie
nachhaltige Lösungen für Innenstädte entstehen können", betont Vanessa Hegele.
"Galeria ist das pulsierende Herz der Innenstädte - und mit Partnern wie Lidl
schaffen wir neue Anziehungspunkte mitten im urbanen Leben. Gemeinsam gestalten
wir Orte, an denen Menschen gerne einkaufen, verweilen und sich begegnen. Diese
Verbindung aus moderner Nahversorgung und vielfältigem Einkaufserlebnis stärkt
unsere Standorte und trägt dazu bei, Innenstädte lebendig zu halten", so Tilo
Hellenbock, Geschäftsführer Galeria.
Vier neue Standorte - moderne Filialkonzepte in zentraler Lage:
- Hamburg - Alstertal-Einkaufszentrum
Ab Ende 2025 eröffnet Lidl eine neue Filiale im Galeria-Standort des
Alstertal-Einkaufszentrums. Die Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern ist
über mehrere Ebenen erreichbar - ebenerdig vom Parkhaus sowie bequem über
Rolltreppen und Aufzüge.
- Stuttgart - Königstraße 6
Zentral gelegen auf der Königstraße entsteht eine Filiale mit rund 1.000
Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss der Galeria-Filiale. Der Zugang
erfolgt sowohl über die Galeria-Fläche als auch direkt von der Einkaufsstraße
über einen eigenen Eingang. Die Eröffnung ist für Sommer/Herbst 2026 geplant.
- Viernheim - Robert-Schuman-Straße 8a
Die neue Filiale in Viernheim wird im Sommer/Herbst 2026 eröffnet. Sie befindet
sich im Erdgeschoss mit zwei separaten Ein- und Ausgängen und ist sowohl vom
