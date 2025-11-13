    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Lidl und Galeria bauen strategische Partnerschaft weiter aus / Bis Ende 2026 eröffnen vier weitere Lidl-Filialen in zentralen Galeria-Standorten (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Lidl und Galeria bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und
    setzen damit ein klares Zeichen für die zukunftsorientierte Entwicklung urbaner
    Räume. Im Rahmen des Fachmarktimmobilien-Kongresses in Düsseldorf hat Vanessa
    Hegele, Leiterin Immobilien Portfoliomanagement der Lidl Immobilien
    Dienstleistung GmbH & Co. KG, heute die weitere Zusammenarbeit zwischen Lidl und
    Galeria bekanntgegeben. Nach den bereits realisierten Filialen in Berlin am
    Kurfürstendamm und Hermannplatz folgen bis Ende 2026 vier weitere Standorte in
    Hamburg, Düsseldorf, Viernheim und Stuttgart.

    Erfolgsmodell für urbane Entwicklung

    Die Zusammenarbeit mit Galeria steht exemplarisch für die Immobilien-Strategie
    von Lidl in Deutschland: Gemeinsam mit Partnern entwickelt das Unternehmen
    flexible Filialkonzepte, die sich intelligent in bestehende urbane Strukturen
    einfügen. Ziel ist es, durch moderne Nahversorgung Frequenzbringer zu schaffen
    und die Lebensqualität in Städten aktiv mitzugestalten.

    "Partnerschaften sind für uns ein Schlüssel zu einer erfolgreichen
    Flächenentwicklung in urbanen Räumen. Die Partnerschaft mit Galeria zeigt, wie
    durch gemeinsame Visionen und effiziente Flächennutzungen neue Impulse sowie
    nachhaltige Lösungen für Innenstädte entstehen können", betont Vanessa Hegele.

    "Galeria ist das pulsierende Herz der Innenstädte - und mit Partnern wie Lidl
    schaffen wir neue Anziehungspunkte mitten im urbanen Leben. Gemeinsam gestalten
    wir Orte, an denen Menschen gerne einkaufen, verweilen und sich begegnen. Diese
    Verbindung aus moderner Nahversorgung und vielfältigem Einkaufserlebnis stärkt
    unsere Standorte und trägt dazu bei, Innenstädte lebendig zu halten", so Tilo
    Hellenbock, Geschäftsführer Galeria.

    Vier neue Standorte - moderne Filialkonzepte in zentraler Lage:

    - Hamburg - Alstertal-Einkaufszentrum

    Ab Ende 2025 eröffnet Lidl eine neue Filiale im Galeria-Standort des
    Alstertal-Einkaufszentrums. Die Verkaufsfläche von rund 1.000 Quadratmetern ist
    über mehrere Ebenen erreichbar - ebenerdig vom Parkhaus sowie bequem über
    Rolltreppen und Aufzüge.

    - Stuttgart - Königstraße 6

    Zentral gelegen auf der Königstraße entsteht eine Filiale mit rund 1.000
    Quadratmetern Verkaufsfläche im Untergeschoss der Galeria-Filiale. Der Zugang
    erfolgt sowohl über die Galeria-Fläche als auch direkt von der Einkaufsstraße
    über einen eigenen Eingang. Die Eröffnung ist für Sommer/Herbst 2026 geplant.

    - Viernheim - Robert-Schuman-Straße 8a

    Die neue Filiale in Viernheim wird im Sommer/Herbst 2026 eröffnet. Sie befindet
    sich im Erdgeschoss mit zwei separaten Ein- und Ausgängen und ist sowohl vom
