Neugestaltung der Landschaft der Agrar- und Lebensmittelausrüstungsindustrie

——FAMSUN führt seine neue Premium-Marke ein

YANGZHOU, China, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 12. November 2025 veranstaltete FAMSUN Co., Ltd. ein weltweit führendes Unternehmen in der Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie, eine globale Markteinführungszeremonie für seine Premiummarke FAMSCEND in Yangzhou, dem Sitz seiner Hauptverwaltung. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Innovate • Aufsteigen • Nourish" brachte mehr als 160 führende Vertreter der Industrie und Partner aus den Bereichen hochwertige Lebensmittel und Tiernahrung aus aller Welt zusammen, um die Jungfernfahrt der Marke zu erleben. Sie markierte auch den offiziellen Eintritt von FAMSUN in die Ausrüstungsindustrie für Tiernahrung und gesunde menschliche Nahrung und leitete den strategischen Wechsel von der Größenführerschaft zur Wertorientierung ein.

Jack CHEN, Präsident von FAMSUN, erklärte: "FAMSCEND wird sich auf Verarbeitungsanlagen für Tiernahrung und gesunde Lebensmittel für den Menschen spezialisieren und sich dafür einsetzen, durch vier Kernkompetenzen - Innovation, Systematisierung, Digitalisierung und Symbiose - nachhaltige Werte für globale Kunden zu schaffen." Jason FAN, Vizepräsident von FAMSUN, fügte hinzu: "Die neue Marke wird den globalen Kunden stabilere, effizientere und intelligentere Lösungen bieten."

Während der Eröffnungszeremonie wurden auch Seminare über Spitzentechnologien für die Industrie abgehalten, wobei der Schwerpunkt auf grüner Fertigung und intelligenten Trends lag. Die umfassenden Lösungen und symbiotischen Konzepte von FAMSCEND wurden von seinen globalen Kunden hoch anerkannt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2822336/Scenes_FAMSCEND_s_global_launch_ceremony.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weltpremiere-von-famscend-neugestaltung-der-landschaft-der-agrar--und-lebensmittelausrustungsindustrie-302614833.html