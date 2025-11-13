Lyondellbasell Industries - Aktie legt am 13.11.2025 stark zu

Die Lyondellbasell Industries Aktie notiert aktuell bei 39,03€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,15 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,56 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lyondellbasell Industries Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,03€, mit einem Plus von +4,15 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

LyondellBasell Industries ist ein global führendes Unternehmen in der Kunststoff- und Chemiebranche, bekannt für seine Polyolefine und Petrochemikalien. Es konkurriert mit Dow, BASF und ExxonMobil und hebt sich durch Innovation und Nachhaltigkeit hervor.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Lyondellbasell Industries Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,12 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lyondellbasell Industries Aktie damit um -1,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Lyondellbasell Industries einen Rückgang von -47,87 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,38 % geändert.

Lyondellbasell Industries Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,94 % 1 Monat -3,05 % 3 Monate -13,12 % 1 Jahr -52,92 %

Informationen zur Lyondellbasell Industries Aktie

Es gibt 334 Mio. Lyondellbasell Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,05 Mrd.EUR € wert.

Lyondellbasell Industries Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lyondellbasell Industries Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lyondellbasell Industries Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.