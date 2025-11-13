BVB-Chef Ricken wehrt sich gegen Kritik an Team und Trainer
- Ricken: Kritik an Dortmund überzogen, Kovac bleibt Chef.
- BVB hat zweitwenigsten Tore kassiert, gute Entwicklung.
- Hohe Belastung durch Auswärtsspiele, Fans unterstützen.
DORTMUND (dpa-AFX) - Geschäftsführer Lars Ricken hält die Kritik an Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach den zuletzt durchwachsenen Ergebnissen für überzogen und stärkt Cheftrainer Niko Kovac den Rücken.
"Klar, in jeder Länderspielpause wird viel geschrieben. Wir bleiben da ganz entspannt. Denn: Wir alle beim BVB sind von Niko Kovac zu 100 Prozent überzeugt", sagte der BVB-Chef der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". "Der Endspurt der vergangenen Saison war sensationell erfolgreich - dank Niko Kovac."
Entwicklung mit Kovac fortsetzen
Der 49-Jährige betonte zudem: "In der Bundesliga haben wir die zweitwenigsten Tore kassiert, in der Champions League von 36 Mannschaften die drittmeisten Tore geschossen. Die gute Entwicklung, die wir unter seiner Führung genommen haben, wollen wir weiter fortsetzen."
Kurz vor der derzeitigen Länderspielpause hatten die Dortmunder in der Bundesliga beim Abstiegskandidaten FC Augsburg 1:0 gewonnen, anschließend in der Champions League 1:4 bei Manchester City verloren und in der Bundesliga beim Hamburger SV in letzter Sekunde noch den 1:1-Ausgleich kassiert.
Erfolgreicher Jahresendspurt mit der Hilfe der Fans
"Wir haben uns über den späten Ausgleich in Hamburg geärgert. Wir wären gerne mit einem Sieg auf Platz zwei geklettert. Jetzt stehen wir auf Platz drei, aber auch damit stehen wir voll im Plan, auf einem Champions-League-Platz", sagte Ricken.
Er wisse, dass die Dortmunder zuletzt nicht überzeugt hätten. "Aber: Die Belastung durch sechs von sieben Spielen auswärts innerhalb von drei englischen Wochen war enorm hoch", erklärte er.
Er verwies zugleich auf das Königsklassen-Spiel beim FC Kopenhagen (4:2) und in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:0). "Und trotzdem haben wir in Kopenhagen vier Tore geschossen und gegen Köln fast 30 Torschüsse abgegeben", sagte Ricken. Bis Ende Dezember spielen wir von acht Spielen sechsmal zu Hause, mit unseren Fans im Rücken wollen wir maximal viele Punkte holen."/clu/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 3,32 auf Tradegate (13. November 2025, 19:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,60 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 364,31 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +51,52 %/+51,52 % bedeutet.
Hier wird wieder alles rosarot gemalt. Die Fakten sehen leider anders aus.
In der Jahresprognose 2025/26 wurde ein Umsatzrückgang von rund 10% (von 526 auf 475 Mio. €) eingeplant. In dieser Prognose wurden u.a. Brutto-Transfereinnahmen von 80 Mio. €, die Club-WM mit 11 Mio. € sowie das Erreichen des CL-Achtelfinales bereits berücksichtigt. Trotzdem wird nur mit einem Ergebnis von -5 bis +5 Mio. € gerechnet.
Betrachtet man die vorläufigen Zahlen für das 1. Quartal des laufenden Geschäftsjahres, sind diese auf den ersten Blick mit einem Ergebnis von 22,9 Mio. € positiv. Bei näherer Betrachtung relativiert sich das recht schnell. Allein das Ergebnis aus Transfers ist mit 52,9 Mio. € um 33,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahresquartal (19,3 Mio. €) gestiegen. Ohne diesen extremen Anstieg durch den Verkauf von Gittens würde es zappenduster aussehen, obwohl zusätzlich 11 Mio. € aus der Club WM enthalten sind. Leider sind auch die Personalkosten mit 12% gegenüber dem Vorjahresquartal stark gestiegen.
Das Kernproblem besteht darin, dass nur wenig Phantasie auf hohe Umsatz- bzw. Gewinnsteigerungen besteht. Dazu müsste man in der Champions League sehr weit kommen oder zusätzlich hohe Transfererlöse erzielen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Aktienkurs einfach nicht auf die Beine kommt. Daran ändern auch wohlwollende, bezahlte Analystenkommentare und das Gesundbeten der Aktie nichts.
Quartalszahlen und Prognose
Aber klar der Gräfe muss ja auch was sagen für sein Geld das er verdient, ganz allgemein gesagt ohne Zusammenhang mit der Szene.
Irgendwann kommen wir noch an den Punkt wo ne Minute vorher noch einer einen falschen Einwurf sieht.
Und der Baumgart fragt ob beim Abseits einer Lack gesoffen hat, würde mich mal interessieren ob er beim Hawk Eye auch blöd rummacht.
Entweder Technik und VAR ja oder sein lassen.
Aber kein Wischi Waschi