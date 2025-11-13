    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    Allianz wird beim Jahresgewinn optimistischer

    • Allianz rechnet 2025 mit 17-17,5 Mrd. Euro Gewinn.
    • Operativer Gewinn stieg von 11,8 auf 13,1 Mrd. Euro.
    • Prognose abhängig von Naturkatastrophen und Märkten.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Allianz wird nach einer deutlichen Gewinnsteigerung in den ersten neun Monaten für 2025 optimistischer. Der operative Gewinn werde mit "hoher Wahrscheinlichkeit" bei 17 bis 17,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor war die Allianz von 15 bis 17 Milliarden Euro ausgegangen. Die neue Prognose gelte vorbehaltlich unvorhersehbarer erheblicher Naturkatastrophen oder Kapitalmarktereignisse, hieß es weiter.

    In den ersten neun Monaten legte der operative Gewinn von 11,8 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 13,1 Milliarden zu. Die Veröffentlichung weiterer Kennzahlen ist für diesen Freitag vorgesehen. Die Allianz-Aktie reagierte im nachbörslichen Handel zunächst kaum auf die Neuigkeiten./he/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 365 auf Tradegate (13. November 2025, 19:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +5,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 141,80 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 358,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -11,49 %/+17,37 % bedeutet.




