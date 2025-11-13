DZ BANK stuft Dürr auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Im dritten Quartal habe der Anlagenbauer eine starke Margenverbesserung unter Beweis gestellt, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hervorzuheben sei die klar verbesserte Profitabilität als Folge von Kosten- und Effizienzmaßnahmen sowie gestiegener Serviceumsätze. Eine Erholung des Auftragseingangs sei im Schlussquartal zu erwarten./rob/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,70 % und einem Kurs von 21,15EUR auf Tradegate (13. November 2025, 19:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



