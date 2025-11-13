DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 100 Euro belassen. Der Autovermieter habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei geprägt gewesen von einem starken Europageschäft, aber einem anspruchsvollen Umfeld in den Vereinigten Staaten. Insgesamt bestätige das Quartal den intakten strukturellen Wachstumspfad des Unternehmens./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:25 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:30 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,40 % und einem Kurs von 72,45EUR auf Tradegate (13. November 2025, 19:30 Uhr) gehandelt.