    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt
    229 Aufrufe 229 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 100 Euro belassen. Der Autovermieter habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei geprägt gewesen von einem starken Europageschäft, aber einem anspruchsvollen Umfeld in den Vereinigten Staaten. Insgesamt bestätige das Quartal den intakten strukturellen Wachstumspfad des Unternehmens./tih/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:25 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 17:30 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,40 % und einem Kurs von 72,45EUR auf Tradegate (13. November 2025, 19:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Dirk Schlamp
    Analysiertes Unternehmen: Sixt-Staemme
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Sixt-Staemme auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 100 Euro belassen. Der Autovermieter habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es …