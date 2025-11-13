Koalition will Ticketsteuer im Luftverkehr senken

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 7,788 auf Tradegate (13. November 2025, 19:49 Uhr) gehandelt.

BERLIN (dpa-AFX) - Die schwarz-rote Koalition will zum 1. Juli 2026 die Ticketsteuer im Luftverkehr senken. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz nach dem Koalitionsausschuss mit./hoe/DP/he

