Brasilien gibt Deutschland Schlüsselrolle bei Klimagipfel

BELÉM (dpa-AFX) - Der brasilianische Klimagipfel-Gastgeber teilt Deutschland für die nächsten Tage eine wichtige Rolle zu. Der in der Klimadiplomatie sehr erfahrene Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth (SPD) wurde vom brasilianischen Gastgeber damit beauftragt, die Verhandlungen zum wichtigen Thema Anpassung gemeinsam mit der gambischen Umweltministerin Rohey John Manjan voranzubringen und zwischen den verschiedenen Ländergruppen zu vermitteln.

In den Klimaverhandlungen will man sich auf Indikatoren einigen, mit denen messbar gemacht werden soll, wie stark sich Länder anpassen müssen - es geht etwa darum, wie sich die Verfügbarkeit von Lebensmitteln verändert, welche durch den Klimawandel häufiger werdenden Krankheiten verbreitet sind oder wie viele Menschen im Zusammenhang mit Hitze sterben.