Börsen Update USA - 13.11. - US Tech 100 schwach -2,16 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.633,35 PKT und fällt um -1,33 %.

Top-Werte: Nike (B) +2,18 %, Merck & Co +1,90 %, Verizon Communications +0,99 %, Chevron Corporation +0,96 %, Travelers Companies +0,26 %

Flop-Werte: Walt Disney -8,35 %, NVIDIA -4,85 %, Caterpillar -4,70 %, Goldman Sachs Group -3,58 %, JPMorgan Chase -3,25 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:57) bei 24.969,03 PKT und fällt um -2,16 %.

Top-Werte: Verisk Analytics +3,06 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,99 %, Gilead Sciences +2,34 %, Biogen +2,24 %, Cintas +1,90 %

Flop-Werte: Shopify -8,11 %, Tesla -7,66 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,13 %, Palantir -6,76 %, AppLovin Registered (A) -6,38 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:48) bei 6.744,33 PKT und fällt um -1,60 %.

Top-Werte: Lyondellbasell Industries +4,46 %, Dow +3,65 %, Ball +3,07 %, Verisk Analytics +3,06 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,99 %

Flop-Werte: Robinhood Markets Registered (A) -9,22 %, Walt Disney -8,35 %, Interactive Brokers Group Registered (A) -8,12 %, Super Micro Computer -8,07 %, Seagate Technology Holdings -7,84 %