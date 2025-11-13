    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRobinhood Markets Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Robinhood Markets Registered (A)

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie weiter abwärts - -9,22 % - 13.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Robinhood Markets Registered (A) Aktie bisher Verluste von -9,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Robinhood Markets Registered (A) Aktie.

    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -9,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,47 %, geht es heute bei der Robinhood Markets Registered (A) Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Robinhood Markets Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +17,84 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit um -4,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,04 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Robinhood Markets Registered (A) um +212,80 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,60 % geändert.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,94 %
    1 Monat -4,04 %
    3 Monate +17,84 %
    1 Jahr +274,45 %

    Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Es gibt 786 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,31 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 13.11. - US Tech 100 schwach -0,89 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Robinhood Markets Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Robinhood Markets Registered (A)

    +0,92 %
    -8,27 %
    -14,72 %
    +9,57 %
    +239,77 %
    +880,95 %
    +516,61 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC



