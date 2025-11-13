    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    1541 Aufrufe 1541 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Platzt jetzt die KI-Blase? Ich habe die KI gefragt!

    Eigentlich, so hatten viele gedacht, müsste es doch für die Aktienmärkte mit Ende des government shutdown nach oben gehen - aber das Gegenteil passiert

    KI-Aktien wie Nvidia oder Oracle heute stärker unter Druck - platzt jetzt die KI-Blase? Eigentlich, so hatten viele gedacht, müsste es doch für die Aktienmärkte mit Ende des government shutdown nach oben gehen - aber das Gegenteil passiert, trotzdem etwa Nvidia erneut nach oben gestuft wurde von Oppenheimer. Auffallend: vor allem die Preise für Credit Default Swaps (Kreditausfallversicherungen) für KI-Aktien wie Oracle steigen stark - ein Zeichen, dass die KI-Blase in ernsten Schwierigkeiten ist! Also habe dazu ich die KI gefragt, genauer gesagt eine auf Finanzen spezialisierte KI (Warren AI von InvestingPro)! Und: Trump in Schwierigkeiten - das könnte für die Märkte noch sehr wichtig werden!

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.444,30€
    Basispreis
    15,92
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.360,00€
    Basispreis
    15,94
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    Tutorial "Aktien Chartanalyse lernen mit KI": WarrenAI Tutorial für Anfänger
    https://www.youtube.com/watch?v=RyfRNP41vFg

    2. Aktienmarkt: Warum Anleger die Rallye mit Skepsis sehen sollten

     

    Das Video "Platzt jetzt die KI-Blase? Ich habe die KI gefragt! " sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Platzt jetzt die KI-Blase? Ich habe die KI gefragt! KI-Aktien wie Nvidia oder Oracle heute stärker unter Druck - platzt jetzt die KI-Blase?