Platzt jetzt die KI-Blase? Ich habe die KI gefragt!

KI-Aktien wie Nvidia oder Oracle heute stärker unter Druck - platzt jetzt die KI-Blase? Eigentlich, so hatten viele gedacht, müsste es doch für die Aktienmärkte mit Ende des government shutdown nach oben gehen - aber das Gegenteil passiert, trotzdem etwa Nvidia erneut nach oben gestuft wurde von Oppenheimer. Auffallend: vor allem die Preise für Credit Default Swaps (Kreditausfallversicherungen) für KI-Aktien wie Oracle steigen stark - ein Zeichen, dass die KI-Blase in ernsten Schwierigkeiten ist! Also habe dazu ich die KI gefragt, genauer gesagt eine auf Finanzen spezialisierte KI (Warren AI von InvestingPro)! Und: Trump in Schwierigkeiten - das könnte für die Märkte noch sehr wichtig werden!

Hinweise aus Video: