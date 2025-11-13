    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoku Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Roku Registered (A)

    Besonders beachtet!

    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    Roku Registered (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - -7,50 % - 13.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Roku Registered (A) Aktie bisher Verluste von -7,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Roku Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Roku Registered (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - -7,50 % - 13.11.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Roku Registered (A) ist ein führender Anbieter von Streaming-Plattformen, bekannt für seine benutzerfreundlichen Geräte und umfassenden Inhalte. Es konkurriert mit Amazon, Apple und Google, wobei es sich durch einfache Bedienung und Vielfalt abhebt.

    Roku Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Roku Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,50 % im Minus. Der Kursrückgang der Roku Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,82 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,50 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Roku Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,53 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Roku Registered (A) Aktie damit um -2,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Roku Registered (A) um +27,22 % gewonnen.

    Roku Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,87 %
    1 Monat +14,12 %
    3 Monate +25,53 %
    1 Jahr +26,71 %

    Informationen zur Roku Registered (A) Aktie

    Es gibt 131 Mio. Roku Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,01 Mrd. € wert.

    Roku Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Roku Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roku Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Roku Registered (A)

    -0,23 %
    -5,71 %
    +6,55 %
    +14,09 %
    +19,24 %
    +43,13 %
    -56,36 %
    +330,53 %
    ISIN:US77543R1023WKN:A2DW4X



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Roku Registered (A) Aktie weiter im Abwärtstrend - -7,50 % - 13.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die Roku Registered (A) Aktie bisher Verluste von -7,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Roku Registered (A) Aktie.