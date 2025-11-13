    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Söder hebt Entscheidungen für Wirtschaft hervor

    Für Sie zusammengefasst
    • Söder betont Druck auf deutsche Wirtschaft, Handlungsbedarf.
    • Ziel: Investitionen fördern und Wettbewerbsfähigkeit stärken.
    • Vergünstigter Industriestrompreis als wichtige Maßnahme.

    BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat die Entscheidungen der schwarz-roten Koalition zum Ankurbeln der Konjunktur herausgestellt. "Die deutsche Wirtschaft steht nach wie vor extrem unter Druck", sagte der bayerische Ministerpräsident am Rande von Beratungen des Koalitionsausschusses. "Da arbeiten wir hart dagegen." Klares Ziel sei, Investitionen in Deutschland zu ermöglichen und Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen.

    Söder hob unter anderem den vorgesehenen vergünstigten Industriestrompreis hervor. Dies sei eine Antwort insbesondere für Branchen wie Chemie, Glas, Keramik, aber auch den Maschinenbau. Die geplante Senkung der Ticketsteuer für Starts von deutschen Flughäfen sei "ein klares Signal, dass Fliegen in Deutschland wettbewerbsfähig ist."/sam/DP/he





