Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher
- Enel optimistisch: Gewinn über 6,9 Mrd. Euro erwartet.
- Ebitda-Prognose bleibt stabil bei 22,9-23,1 Mrd. Euro.
- Umsatz steigt um 3,6% auf fast 60 Mrd. Euro.
ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel wird nach soliden neun Monaten optimistischer für das Gesamtjahr. Der Gewinn dürfte unter dem Strich leicht über der bisherigen Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro liegen.
In den ersten neun Monaten legte der Gewinn unter dem Strich um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu. Dies war in etwa so von Experten erwartet worden. Der Umsatz stieg vor allem dank besserer Preise im Großhandel um 3,6 Prozent auf knapp 60 Milliarden Euro./he/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 8,749 auf Tradegate (13. November 2025, 20:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 91,54 Mrd..
Enel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +11,06 %/-0,04 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Enel - 928624 - IT0003128367
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Enel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
wenn ich große Summen hätte wären die Enel ideal, aber ich weiß nicht, ob die großen Summen jetzt in Anleihen angelegt werden.