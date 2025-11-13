    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnel AktievorwärtsNachrichten zu Enel
    Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher

    Für Sie zusammengefasst
    • Enel optimistisch: Gewinn über 6,9 Mrd. Euro erwartet.
    • Ebitda-Prognose bleibt stabil bei 22,9-23,1 Mrd. Euro.
    • Umsatz steigt um 3,6% auf fast 60 Mrd. Euro.
    Foto: Antonio Gravante - stock.adobe.com

    ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energieversorger Enel wird nach soliden neun Monaten optimistischer für das Gesamtjahr. Der Gewinn dürfte unter dem Strich leicht über der bisherigen Prognosespanne von 6,7 bis 6,9 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll weiter bei 22,9 bis 23,1 Milliarden Euro liegen.

    In den ersten neun Monaten legte der Gewinn unter dem Strich um 4,5 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu. Dies war in etwa so von Experten erwartet worden. Der Umsatz stieg vor allem dank besserer Preise im Großhandel um 3,6 Prozent auf knapp 60 Milliarden Euro./he/tih

    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
