Enel wird beim Gewinn etwas zuversichtlicher

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Enel Aktie

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,51 % und einem Kurs von 8,749 auf Tradegate (13. November 2025, 20:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Enel Aktie um +1,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Enel bezifferte sich zuletzt auf 91,54 Mrd..

Enel zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,4400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +11,06 %/-0,04 % bedeutet.