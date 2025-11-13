BlackRock Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.11.2025

Die BlackRock Aktie ist bisher um -2,63 % auf 919,20€ gefallen. Das sind -24,80 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,73 %, geht es heute bei der BlackRock Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BlackRock ist der weltweit führende Vermögensverwalter, bekannt für seine ETFs (iShares) und innovative Anlagestrategien. Mit über 9 Billionen USD verwaltetem Vermögen dominiert es den Markt. Hauptkonkurrenten sind Vanguard und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Aladdin-Plattform für Datenanalyse und Risikomanagement.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BlackRock Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,41 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BlackRock Aktie damit um +1,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,39 %. Im Jahr 2025 gab es für BlackRock bisher ein Minus von -5,31 %.

BlackRock Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,40 % 1 Monat -2,39 % 3 Monate -4,41 % 1 Jahr -2,97 %

Informationen zur BlackRock Aktie

Es gibt 155 Mio. BlackRock Aktien. Damit ist das Unternehmen 142,61 Mrd. € wert.

BlackRock today released its inaugural U.S. “People & Money” report focused on the next wave of exchange traded fund (ETF) investors, revealing a powerful shift in how Americans are engaging with financial markets. The nationally representative …

BlackRock Aktie jetzt kaufen?

Ob die BlackRock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BlackRock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.