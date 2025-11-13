    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Talfahrt an Nasdaq-Börse erfasst auch den Dow

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen fallen nach Ende des Regierungsstillstands.
    • Nasdaq besonders betroffen, Tech-Werte stark im Minus.
    • Disney und Biontech unter Druck, Cisco positiv.
    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen haben die Anleger am Donnerstag die Nachricht des beendeten Regierungsstillstands mit Verlusten quittiert. Besonders stark erwischte es die Nasdaq-Börse mit den dort konzentrierten Technologiewerten, aber auch Standardwerte gerieten nach dem Vortagsrekord des Dow Jones Industrial wieder unter Druck. Unter den Anlegern geht nun Unsicherheit um, was die Konjunkturlage und weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed betrifft.

    Der Dow verlor zwei Stunden vor Schluss 1,34 Prozent auf 47.610 Punkte. Dabei rutschte der Leitindex wieder unter die 48.000-Punkte-Marke, die er am Mittwoch klar hinter sich gelassen hatte. Zuletzt hatte sich der US-Leitindex besser entwickelt als seine Indexkollegen und dies traf auch am Donnerstag wieder zu. Während der S&P 500 um 1,62 Prozent auf 6.740 Punkte fiel, sackte der Nasdaq 100 um 2,26 Prozent auf 24.940 Zähler ab.

    Als Sinnbild der unter Druck stehenden Nasdaq gelten die "Magnificent 7", also die sieben bekanntesten Tech-Riesen, die zuletzt allesamt unterschiedlich hoch verloren. Weiter hinterfragt wird ihre hohe Bewertung. Am deutlichsten erwischte es die Aktien von Tesla mit einem Kursrutsch um 7,6 Prozent, gefolgt von Nvidia mit fast fünf Prozent Kursverlust. Nur knapp im Minus bewegte sich der iPhone-Hersteller Apple .

    Was den sogenannten Shutdown betrifft, setzte US-Präsident Donald Trump den Übergangshaushalt in Kraft. Börsianer müssten nach dem Ende damit rechnen, dass es aus den USA auch wieder schlechte Konjunkturdaten geben könnte, sagte Marktexperte Andreas Lipkow. In den vergangenen Wochen waren wegen der Regierungsblockade viele wichtige Kennziffern ausgefallen, darunter die für die Fed besonders wichtigen Jobberichte.

    Im Dow gab es positive und negativ auffällige Werte. Ganz oben standen die Aktien von Cisco , die um 4,8 Prozent anzogen. Der Netzwerkausrüster blickt nach einem überraschend gut verlaufenen ersten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee schrieb, der Ausblick strahle Zuversicht in den Schlüsselbereichen aus.

    Als größter Dow-Verlierer sackten die Papiere von Walt Disney um fast acht Prozent ab. Der Unterhaltungsriese verpasste im vierten Geschäftsquartal mit dem Umsatz die Erwartungen von Analysten. Zudem dürften hohe Kosten für neue Filme das laufende Quartal belasten, teilte das Unternehmen mit.

    Bei Nike bewegte ein Analystenkommentar den Kurs weiter nach oben. Die Titel des Sportartikelkonzerns steuern mit einem Plus von zuletzt 2,6 Prozent auf den dritten Gewinntag in Folge zu. Dabei profitierten sie von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die Großbank Wells Fargo.

    Ein größerer Verlierer im Nebenwertebereich war Biontech mit minus sechs Prozent. Unter Druck standen die in den USA notierten Anteilscheine des Mainzer Pharmakonzerns wegen einer Kreise-Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Corona-Impfstoffpartner Pfizer seine restlichen Anteile verkaufen möchte. Dessen Anteile zeigten sich davon wenig bewegt.

    Noch viel trüber ist der Tag für die Anleger von Ardent Health , da der Kurs hier um ein Drittel auf ein Rekordtief einbrach. Der Gesundheitsdienstleister erwischte seine Anleger auf dem falschen Fuß, indem die Prognose für das bereinigte operative Jahresergebnis gekappt wurde./tih/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 234,6 auf Tradegate (13. November 2025, 20:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -2,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,99 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +25,21 %/+43,54 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
