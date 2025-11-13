JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 34 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von den Quartalszahlen und den Aussagen des Essenslieferdienstes in einer Telefonkonferenz ermutigt. Zwar dürften die Erwartungen wegen im kommenden Jahr hoch angesetzter Investitionen sinken. Insbesondere die Entwicklungen in der MENA-Region und in Korea schienen aber besser zu sein als vom Markt befürchtet. Er setzt darauf, dass das aktuelle Bewertungsniveau das Interesse strategischer Investoren weckt./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,10 % und einem Kurs von 18,19EUR auf Tradegate (13. November 2025, 20:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



