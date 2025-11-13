    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBank of The Philippine Islands AktievorwärtsNachrichten zu Bank of The Philippine Islands

    Tag der Gesundheitsversorgung 2025

    Initiative Gute Gesundheit 2030 überreicht Ergebnisbericht an Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und zeigt Wege für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem auf (FOTO)

    Berlin (ots) - Beim heutigen Tag der Gesundheitsversorgung 2025 in Berlin hat
    die Initiative "Gute Gesundheit 2030" ihren Ergebnisbericht vorgestellt. Das vom
    Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) initiierte Bündnis
    vereint 24 Institutionen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, darunter
    Vertreterinnen und Vertreter aus der Ärzteschaft, Apothekerschaft,
    Gesundheitswirtschaft, von Krankenkassen und Kliniken sowie
    Patientenorganisationen und der Pflege.

    " Mit der Initiative "Gute Gesundheit 2030" haben wir zum ersten Mal die
    unterschiedlichen Player des Gesundheitssektors in Deutschland an einen Tisch
    gebracht. In den vergangenen zwölf Monaten ist es uns gelungen, in unterjährigen
    Werkstattgesprächen zusammenzukommen und das Gesundheitssystem als Ganzes neu zu
    denken - frei von Sektorengrenzen und Silodenken. Denn wir haben alle das
    gleiche Ziel: Das beste Gesundheitssystem für Deutschland entwerfen. Der Dialog
    hat gezeigt, wie viel Potenzial entsteht, wenn man die Perspektiven bündelt ",
    sagt Oliver Kirst, Vorsitzender des BPI.

    " Zu unserer großen Freude konnten wir heute der Bundesgesundheitsministerin
    Nina Warken unseren Ergebnisbericht persönlich im Bundestag übergeben - trotz
    ihrer hohen Termindichte an diesem Tag. Wir sind sehr dankbar über diese
    Wertschätzung, die damit uns und unserer gemeinsamen Arbeit zuteilwird. Das
    zeigt, welche Relevanz das BMG unserem Projekt beimisst ", betont Kirst."

    Vier Arbeitsgruppen - Ergebnisse aus Prävention, Digitalisierung, Innovation und
    Finanzierung

    Der Ergebnisbericht bündelt die Erkenntnisse aus den vier Arbeitsgruppen
    Prävention, Digitalisierung, Innovation und Finanzierung. Er zeigt die
    notwendigen Reformschritte auf und enthält konkrete Handlungsempfehlungen, wie
    zentrale Herausforderungen im deutschen Gesundheitssystem besser bewältigt
    werden können. Die Mitglieder des Advisory Boards verdeutlichen mit ihren
    Einschätzungen, worauf es in diesen Bereichen besonders ankommt:

    1. Prävention - "Investitionen in Prävention und Gesundheitsförderung zahlen
    sich doppelt aus: Sie stärken die Gesundheit der Menschen und entlasten das
    System." Anne-Kathrin Klemm, Vorständin BKK Dachverband e.V.
    2. Digitalisierung - " Digitalisierung darf nicht aus den Problemen gedacht
    werden, sondern muss mit ihrem konkreten positiven Nutzen überzeugen. Nur so
    gelingt uns ein modernes Gesundheitssystem. " Dr. Ina Lucas, Vizepräsidentin
    der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.
    3. Innovation - " Was wir brauchen, ist ein klarer Innovationspfad. Innovationen
    haben das Potenzial, das System effizienter zu machen und Kosten zu
    reduzieren, aber aktuell versanden sie zu oft in zu komplexer Regulierung.
    Das muss sich ändern. " Oliver Kirst, Vorsitzender, Bundesverband der
    Pharmazeutischen Industrie e.V.
    4. Finanzierung - " Eine nachhaltige Stärkung des Gesundheitssystems gelingt
    nicht durch mehr Geld allein, sondern vor allem durch eine Adressierung des
    Versorgungsbedarfs als entscheidende Größe für den Mittelbedarf. " Jürgen
    Graalmann, Gründer und Geschäftsführer, Die BrückenKöpfe GmbH

    Ebenfalls Mitglied im Advisory Board sind Jens Bussmann, Generalsekretär des
    Verbands der Universitätsklinika Deutschlands sowie Dr. Kai Joachimsen,
    Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie.

    Fortsetzung 2026

    Mit der Veröffentlichung des Ergebnisberichts tritt die Initiative in die
    nächste Phase. Der Bericht bildet die Grundlage für politische Diskussionen und
    soll einen konstruktiven Beitrag zur Weiterentwicklung des Gesundheitssystems
    leisten. " Jetzt kommt es darauf an, die vielen guten Ideen in die Umsetzung zu
    bringen und aus dem Dialog konkrete Reformen werden zu lassen, um ein
    zukunftsfestes Gesundheitssystem zu etablieren. Dafür braucht es Mut,
    Kooperation und klare Entscheidungen - denn die Gesundheitsindustrie ist als
    Leitindustrie für Deutschland Innovationstreiber, Wirtschaftsmotor und vor allem
    ein Garant für eine hochwertige Gesundheitsversorgung", ergänzt Kirst.

    Die Initiative wird ihren Dialog mit Politik, Praxis und Wissenschaft fortsetzen
    und ihre Arbeit auf weitere Themen wie Pflege, Fachkräftesicherung und
    Entbürokratisierung ausweiten. Akteurinnen und Akteure des Gesundheitssystems
    sind dazu eingeladen, sich am weiteren Prozess zu beteiligen: " Wir sind
    überzeugt, dass nur ein systemischer Ansatz echte Fortschritte bringt. Und wir
    möchten alle einladen, daran in Zukunft mitzuwirken. Denn je mehr Perspektiven
    wir integrieren, desto ausgewogener können wir das Gesundheitssystem in
    Deutschland betrachten ", so Kirst.

    Hier finden Sie den TdGV-Ergebnisbericht 2025. (https://www.bpi.de/index.php?eID
    =dumpFile&t=f&f=83512&token=895e52db2110cec6cdc6f93a3758c59d5fb0b21b)

    Pressekontakt:

    Laura Perotti (Kommissarische Pressesprecherin),
    Tel. 030 27909-131, mailto:presse@bpi.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/21085/6158043
    OTS: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie




