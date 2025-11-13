Initiative Gute Gesundheit 2030 überreicht Ergebnisbericht an Bundesgesundheitsministerin Nina Warken und zeigt Wege für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem auf (FOTO)

Berlin (ots) - Beim heutigen Tag der Gesundheitsversorgung 2025 in Berlin hat

die Initiative "Gute Gesundheit 2030" ihren Ergebnisbericht vorgestellt. Das vom

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI) initiierte Bündnis

vereint 24 Institutionen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, darunter

Vertreterinnen und Vertreter aus der Ärzteschaft, Apothekerschaft,

Gesundheitswirtschaft, von Krankenkassen und Kliniken sowie

Patientenorganisationen und der Pflege.



" Mit der Initiative "Gute Gesundheit 2030" haben wir zum ersten Mal die

unterschiedlichen Player des Gesundheitssektors in Deutschland an einen Tisch

gebracht. In den vergangenen zwölf Monaten ist es uns gelungen, in unterjährigen

Werkstattgesprächen zusammenzukommen und das Gesundheitssystem als Ganzes neu zu

denken - frei von Sektorengrenzen und Silodenken. Denn wir haben alle das

gleiche Ziel: Das beste Gesundheitssystem für Deutschland entwerfen. Der Dialog

hat gezeigt, wie viel Potenzial entsteht, wenn man die Perspektiven bündelt ",

sagt Oliver Kirst, Vorsitzender des BPI.





" Zu unserer großen Freude konnten wir heute der Bundesgesundheitsministerin

Nina Warken unseren Ergebnisbericht persönlich im Bundestag übergeben - trotz

ihrer hohen Termindichte an diesem Tag. Wir sind sehr dankbar über diese

Wertschätzung, die damit uns und unserer gemeinsamen Arbeit zuteilwird. Das

zeigt, welche Relevanz das BMG unserem Projekt beimisst ", betont Kirst."



Vier Arbeitsgruppen - Ergebnisse aus Prävention, Digitalisierung, Innovation und

Finanzierung



Der Ergebnisbericht bündelt die Erkenntnisse aus den vier Arbeitsgruppen

Prävention, Digitalisierung, Innovation und Finanzierung. Er zeigt die

notwendigen Reformschritte auf und enthält konkrete Handlungsempfehlungen, wie

zentrale Herausforderungen im deutschen Gesundheitssystem besser bewältigt

werden können. Die Mitglieder des Advisory Boards verdeutlichen mit ihren

Einschätzungen, worauf es in diesen Bereichen besonders ankommt:



1. Prävention - "Investitionen in Prävention und Gesundheitsförderung zahlen

sich doppelt aus: Sie stärken die Gesundheit der Menschen und entlasten das

System." Anne-Kathrin Klemm, Vorständin BKK Dachverband e.V.

2. Digitalisierung - " Digitalisierung darf nicht aus den Problemen gedacht

werden, sondern muss mit ihrem konkreten positiven Nutzen überzeugen. Nur so

gelingt uns ein modernes Gesundheitssystem. " Dr. Ina Lucas, Vizepräsidentin

der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.

3. Innovation - " Was wir brauchen, ist ein klarer Innovationspfad. Innovationen

haben das Potenzial, das System effizienter zu machen und Kosten zu

reduzieren, aber aktuell versanden sie zu oft in zu komplexer Regulierung.

Das muss sich ändern. " Oliver Kirst, Vorsitzender, Bundesverband der

Pharmazeutischen Industrie e.V.

4. Finanzierung - " Eine nachhaltige Stärkung des Gesundheitssystems gelingt

nicht durch mehr Geld allein, sondern vor allem durch eine Adressierung des

Versorgungsbedarfs als entscheidende Größe für den Mittelbedarf. " Jürgen

Graalmann, Gründer und Geschäftsführer, Die BrückenKöpfe GmbH



Ebenfalls Mitglied im Advisory Board sind Jens Bussmann, Generalsekretär des

Verbands der Universitätsklinika Deutschlands sowie Dr. Kai Joachimsen,

Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie.



Fortsetzung 2026



Mit der Veröffentlichung des Ergebnisberichts tritt die Initiative in die

nächste Phase. Der Bericht bildet die Grundlage für politische Diskussionen und

soll einen konstruktiven Beitrag zur Weiterentwicklung des Gesundheitssystems

leisten. " Jetzt kommt es darauf an, die vielen guten Ideen in die Umsetzung zu

bringen und aus dem Dialog konkrete Reformen werden zu lassen, um ein

zukunftsfestes Gesundheitssystem zu etablieren. Dafür braucht es Mut,

Kooperation und klare Entscheidungen - denn die Gesundheitsindustrie ist als

Leitindustrie für Deutschland Innovationstreiber, Wirtschaftsmotor und vor allem

ein Garant für eine hochwertige Gesundheitsversorgung", ergänzt Kirst.



Die Initiative wird ihren Dialog mit Politik, Praxis und Wissenschaft fortsetzen

und ihre Arbeit auf weitere Themen wie Pflege, Fachkräftesicherung und

Entbürokratisierung ausweiten. Akteurinnen und Akteure des Gesundheitssystems

sind dazu eingeladen, sich am weiteren Prozess zu beteiligen: " Wir sind

überzeugt, dass nur ein systemischer Ansatz echte Fortschritte bringt. Und wir

möchten alle einladen, daran in Zukunft mitzuwirken. Denn je mehr Perspektiven

wir integrieren, desto ausgewogener können wir das Gesundheitssystem in

Deutschland betrachten ", so Kirst.



