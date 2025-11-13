    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRHI Magnesita AktievorwärtsNachrichten zu RHI Magnesita
    Prof. Dr. Michael Wolffsohn wird Mitglied des Ehrenbeirats des RHI

    München (ots) - Rodenstock: "Mit Professor Wolffsohn hat das Roman Herzog
    Institut einen Experten gewonnen, um strategischem Denken in Deutschland einen
    Raum zu geben."

    Das Roman Herzog Institut (RHI) begrüßt mit dem Historiker und Publizisten
    Professor Dr. Michael Wolffsohn ein neues Mitglied in seinem Ehrenbeirat . "Das
    Roman Herzog Institut möchte mit seiner Arbeit strategisches Denken fördern.
    Dafür gibt es in Deutschland einen Bedarf. Um dies voranzutreiben, brauchen wir
    ausgewiesenen Sachverstand. Mit Michael Wolffsohn hat das RHI hierfür eine
    bedeutende Persönlichkeit gewonnen", so Professor Randolf Rodenstock,
    Vorstandsvorsitzender des RHI.

    Michael Wolffsohn: "Ich freue mich auf die vertiefte Zusammenarbeit mit dem
    Roman Herzog Institut. Den Grundsatz der Institutsarbeit, sich an Fakten zu
    halten, unterstütze ich. Das ermöglicht in Krisen einen nüchternen Blick auf die
    Realität. Gute politische Führung wäre besonders in Krisenzeiten wichtig. Doch
    in der Praxis hapert es oft daran. Anspruch und Wirklichkeit fallen auseinander.
    Mit meiner Expertise möchte ich einen Beitrag leisten."

    Michael Wolffsohn ist einer der führenden Experten der internationalen Politik
    auf staatlicher, politischer, wirtschaftlicher und religiöser Ebene. Er meldet
    sich regelmäßig zu wichtigen gesellschafts- und militärpolitischen, historischen
    und religiösen Fragestellungen zu Wort. Bei Themen wie der Zukunft der
    Bundeswehr, dem Nahost- und anderen Weltkonflikten, den deutsch-israelischen
    Beziehungen oder der Geschichte und Gegenwart des Judentums hat er sich mit
    präzisen Analysen und klaren Stellungnahmen einen Namen gemacht. Wolffsohn
    lehrte von 1981 bis 2012 als Professor für Neuere Geschichte an der Universität
    der Bundeswehr in München. Der deutsche Hochschulverband zeichnete ihn 2017 als
    Hochschullehrer des Jahres aus. Wolffsohn verfasste mehr als 40 Publikationen.

    Das Roman Herzog Institut

    Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Themen Werte, Führung und Zukunft
    auseinander. Gegenwärtige wissenschaftliche Schwerpunkte sind "Gerechtigkeit"
    und "Strategisches Denken. 2026 liegt der Fokus auf "Gefährdete Demokratie".

    Pressekontakt:

    Felix Fend, +49 (0) 89-551 78-335, mailto:felix.fend@ibw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6158044
    OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
