Prof. Dr. Michael Wolffsohn wird Mitglied des Ehrenbeirats des RHI

München (ots) - Rodenstock: "Mit Professor Wolffsohn hat das Roman Herzog

Institut einen Experten gewonnen, um strategischem Denken in Deutschland einen

Raum zu geben."



Das Roman Herzog Institut (RHI) begrüßt mit dem Historiker und Publizisten

Professor Dr. Michael Wolffsohn ein neues Mitglied in seinem Ehrenbeirat . "Das

Roman Herzog Institut möchte mit seiner Arbeit strategisches Denken fördern.

Dafür gibt es in Deutschland einen Bedarf. Um dies voranzutreiben, brauchen wir

ausgewiesenen Sachverstand. Mit Michael Wolffsohn hat das RHI hierfür eine

bedeutende Persönlichkeit gewonnen", so Professor Randolf Rodenstock,

Vorstandsvorsitzender des RHI.





Michael Wolffsohn: "Ich freue mich auf die vertiefte Zusammenarbeit mit dem

Roman Herzog Institut. Den Grundsatz der Institutsarbeit, sich an Fakten zu

halten, unterstütze ich. Das ermöglicht in Krisen einen nüchternen Blick auf die

Realität. Gute politische Führung wäre besonders in Krisenzeiten wichtig. Doch

in der Praxis hapert es oft daran. Anspruch und Wirklichkeit fallen auseinander.

Mit meiner Expertise möchte ich einen Beitrag leisten."



Michael Wolffsohn ist einer der führenden Experten der internationalen Politik

auf staatlicher, politischer, wirtschaftlicher und religiöser Ebene. Er meldet

sich regelmäßig zu wichtigen gesellschafts- und militärpolitischen, historischen

und religiösen Fragestellungen zu Wort. Bei Themen wie der Zukunft der

Bundeswehr, dem Nahost- und anderen Weltkonflikten, den deutsch-israelischen

Beziehungen oder der Geschichte und Gegenwart des Judentums hat er sich mit

präzisen Analysen und klaren Stellungnahmen einen Namen gemacht. Wolffsohn

lehrte von 1981 bis 2012 als Professor für Neuere Geschichte an der Universität

der Bundeswehr in München. Der deutsche Hochschulverband zeichnete ihn 2017 als

Hochschullehrer des Jahres aus. Wolffsohn verfasste mehr als 40 Publikationen.



Das Roman Herzog Institut



Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Themen Werte, Führung und Zukunft

auseinander. Gegenwärtige wissenschaftliche Schwerpunkte sind "Gerechtigkeit"

und "Strategisches Denken. 2026 liegt der Fokus auf "Gefährdete Demokratie".



Pressekontakt:



Felix Fend, +49 (0) 89-551 78-335, mailto:felix.fend@ibw-bayern.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6158044

OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.







