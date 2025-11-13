Verisk Analytics Aktie steigt - 13.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Verisk Analytics Aktie. Mit einer Performance von +3,28 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verisk Analytics Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 189,70€, mit einem Plus von +3,28 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Verisk Analytics ist ein führender Anbieter von Datenanalysen und Risikobewertungen, spezialisiert auf Versicherungen, Energie und Finanzdienstleistungen. Mit umfassenden Datenbanken und fortschrittlichen Analysetools unterstützt es Unternehmen bei fundierten Entscheidungen. Hauptkonkurrenten sind LexisNexis und Moody's. Verisk punktet mit tiefgreifenden Branchenkenntnissen und KI-Integration.

Obwohl sich die Verisk Analytics Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -17,54 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verisk Analytics Aktie damit um -1,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Verisk Analytics um -31,05 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,20 % geändert.

Verisk Analytics Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,28 % 1 Monat -12,20 % 3 Monate -17,54 % 1 Jahr -32,62 %

Informationen zur Verisk Analytics Aktie

Es gibt 139 Mio. Verisk Analytics Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,79 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Verisk Analytics Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verisk Analytics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verisk Analytics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.