RBC stuft SIEMENS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Mark Fielding fasste in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken zusammen, die er vom Kapitalmarkttag des Industriekonzerns mitnahm. Bezüglich der Reduzierung der Healthineers-Beteiligung zeigt er sich zuversichtlicher, obwohl er der Ansicht ist, dass ein langsamer Zeitplan dazu beitragen wird, dass die Begeisterung der Anleger kurzfristig gedämpft wird. Als weitere Gründe dafür erwähnte er ein nur geringes Gewinnwachstum je Aktie im Jahr 2026 und das das robuste mittelfristige Umsatzwachstum nur begrenzt auf die Gewinnentwicklung durchschlagen werde./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 13:22 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,44 % und einem Kurs von 228,9EUR auf Tradegate (13. November 2025, 21:25 Uhr) gehandelt.





