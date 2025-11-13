Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 13.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Walt Disney
Tagesperformance: -8,56 %
Platz 1
Performance 1M: +7,41 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -4,45 %
Platz 2
Performance 1M: +10,14 %
NVIDIA
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 3
Performance 1M: +6,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs liegt über dem MA50 (185,13 $), jedoch gibt es Bedenken wegen US-Sanktionen und einer möglichen Rückkehr unter 160 $. Anleger warten auf Stabilität über 180 $ und zeigen sich abwartend, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage negativ war.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Caterpillar
Tagesperformance: -4,20 %
Platz 4
Performance 1M: +16,97 %
IBM
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 5
Performance 1M: +15,70 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 6
Performance 1M: +7,59 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 7
Performance 1M: +16,71 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 8
Performance 1M: +2,52 %
Amazon
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 9
Performance 1M: +14,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Das Anleger-Sentiment zu Amazon im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie konsolidiert bei 214,25 Euro, 8% unter dem Jahreshoch, und zeigt bullische Tendenzen. Ein 38-Milliarden-Dollar-Deal für KI-Infrastruktur könnte langfristiges Wachstum fördern. Während einige Anleger optimistisch auf eine Rückkehr zu höheren Kursen blicken, äußern andere Skepsis und erwarten eine längere Zeitspanne für signifikante Kursgewinne.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
American Express
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 10
Performance 1M: +18,42 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 11
Performance 1M: -1,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Politische Entwicklungen, insbesondere Trumps Ankündigungen zur Gesundheitsreform, könnten die Bewertung und Kursentwicklung beeinflussen. In den letzten 14 Tagen hat die Aktie eine Kursentwicklung von % gezeigt, was auf Stabilität hinweist, jedoch bleibt die Volatilität aufgrund der politischen Lage hoch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Nike (B)
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 12
Performance 1M: -0,35 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 13
Performance 1M: +0,40 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 14
Performance 1M: +3,84 %
