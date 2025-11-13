Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Shopify
Tagesperformance: -7,79 %
Tagesperformance: -7,79 %
Platz 1
Performance 1M: +4,07 %
Performance 1M: +4,07 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -7,68 %
Tagesperformance: -7,68 %
Platz 2
Performance 1M: -24,55 %
Performance 1M: -24,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend skeptisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um X% (z.B. -10%) nachgegeben, was Bedenken hinsichtlich der Unternehmensstrategie und der Krypto-Investitionen von CEO Michael Saylor aufwirft. Während einige Anleger die Sinnhaftigkeit des Unternehmens in Frage stellen, zeigen andere Interesse an technischen Aspekten wie der Sicherheit von Krypto-Investitionen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Tesla
Tagesperformance: -6,78 %
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 3
Performance 1M: +5,37 %
Performance 1M: +5,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um fast 8% gefallen, was auf eine Überbewertung und den Rückruf von Batteriespeichern zurückgeführt wird. Anleger äußern Bedenken über die Qualität und Sicherheit der Produkte. Ein realistisches Kursziel von 170 Dollar bis Ende 2026 wird diskutiert, während technische Analysen und Marktbedingungen ebenfalls als Einflussfaktoren genannt werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Palantir
Tagesperformance: -6,78 %
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 4
Performance 1M: +5,88 %
Performance 1M: +5,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige positive Entwicklungen nach einem FAZ-Artikel sehen, berichten andere von Unsicherheiten und einem leichten Kursrückgang in den letzten 14 Tagen. Ein Anleger hat 10% seines Bestandes verkauft, was die Skepsis unterstreicht, während andere langfristig optimistisch bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Arm Holdings
Tagesperformance: -6,34 %
Tagesperformance: -6,34 %
Platz 5
Performance 1M: -3,30 %
Performance 1M: -3,30 %
Intel
Tagesperformance: -5,96 %
Tagesperformance: -5,96 %
Platz 6
Performance 1M: +6,58 %
Performance 1M: +6,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige sehen Anzeichen einer Wende und erwarten positive Entwicklungen, während andere Bedenken hinsichtlich der Konkurrenz und der Preisgestaltung äußern. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage bleibt unklar, jedoch könnte die allgemeine Marktlage und die Wettbewerbsfähigkeit von Intel entscheidend sein.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Intel eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: -5,87 %
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 7
Performance 1M: +21,50 %
Performance 1M: +21,50 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: -5,78 %
Tagesperformance: -5,78 %
Platz 8
Performance 1M: +4,05 %
Performance 1M: +4,05 %
Broadcom
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 9
Performance 1M: +9,92 %
Performance 1M: +9,92 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -5,22 %
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 10
Performance 1M: +3,37 %
Performance 1M: +3,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AppLovin Registered (A)
Das Anleger-Sentiment zu AppLovin Registered (A) ist aktuell negativ. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um etwa 10%, beeinflusst durch Verkäufe des CEOs und Shortseller-Aktivitäten. Trotz angehobener Kursziele durch Banken bleibt der Kurs unter Druck. Diskussionen über mögliche Übernahmen und Marktmanipulation verstärken die Unsicherheit, wie im wallstreetONLINE-Forum deutlich wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AppLovin Registered (A) eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: -5,21 %
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 11
Performance 1M: -2,27 %
Performance 1M: -2,27 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,78 %
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 12
Performance 1M: +20,65 %
Performance 1M: +20,65 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um etwa 50%. Prognosen deuten auf ein Kursziel von 400 USD bis 2028 hin, bei einem moderaten KGV von 20. Vorbörslich verzeichnete die Aktie einen Anstieg von 4-5%, und Anleger erwarten, dass die 250 Euro-Marke erreicht wird. Die positive Marktreaktion auf den Kauf von AMD-GPUs durch OpenAI verstärkt die Zuversicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: -4,68 %
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 13
Performance 1M: +10,49 %
Performance 1M: +10,49 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,17 %
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 14
Performance 1M: +21,16 %
Performance 1M: +21,16 %
NVIDIA
Tagesperformance: -4,15 %
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 15
Performance 1M: +6,19 %
Performance 1M: +6,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs liegt über dem MA50 (185,13 $), jedoch gibt es Bedenken wegen US-Sanktionen und einer möglichen Rückkehr unter 160 $. Anleger warten auf Stabilität über 180 $ und zeigen sich abwartend, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage negativ war.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: -3,80 %
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 16
Performance 1M: +37,67 %
Performance 1M: +37,67 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -3,61 %
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 17
Performance 1M: +3,98 %
Performance 1M: +3,98 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 18
Performance 1M: -3,09 %
Performance 1M: -3,09 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 19
Performance 1M: +6,52 %
Performance 1M: +6,52 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -3,53 %
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 20
Performance 1M: +11,30 %
Performance 1M: +11,30 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 21
Performance 1M: -12,20 %
Performance 1M: -12,20 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 22
Performance 1M: -8,65 %
Performance 1M: -8,65 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte