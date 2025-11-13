Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 13.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend skeptisch. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um X% (z.B. -10%) nachgegeben, was Bedenken hinsichtlich der Unternehmensstrategie und der Krypto-Investitionen von CEO Michael Saylor aufwirft. Während einige Anleger die Sinnhaftigkeit des Unternehmens in Frage stellen, zeigen andere Interesse an technischen Aspekten wie der Sicherheit von Krypto-Investitionen.