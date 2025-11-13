Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 13.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -9,57 %
Tagesperformance: -9,57 %
Platz 1
Performance 1M: -4,04 %
Performance 1M: -4,04 %
Walt Disney
Tagesperformance: -8,57 %
Tagesperformance: -8,57 %
Platz 2
Performance 1M: +7,41 %
Performance 1M: +7,41 %
Coinbase
Tagesperformance: -8,46 %
Tagesperformance: -8,46 %
Platz 3
Performance 1M: -12,46 %
Performance 1M: -12,46 %
Interactive Brokers Group Registered (A)
Tagesperformance: -8,34 %
Tagesperformance: -8,34 %
Platz 4
Performance 1M: +5,67 %
Performance 1M: +5,67 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -8,34 %
Tagesperformance: -8,34 %
Platz 5
Performance 1M: +34,59 %
Performance 1M: +34,59 %
Corning
Tagesperformance: -8,18 %
Tagesperformance: -8,18 %
Platz 6
Performance 1M: +8,33 %
Performance 1M: +8,33 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -8,07 %
Tagesperformance: -8,07 %
Platz 7
Performance 1M: -26,08 %
Performance 1M: -26,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist stark negativ. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 33%, mit einem Rückgang von 60 USD auf 40 USD. Sorgen über die Margen, die sich halbiert haben, und die Notwendigkeit eines Umsatzwachstums von 100% belasten die Stimmung. Zudem gibt es Bedenken über die zukünftige Existenz des Unternehmens, falls die nächsten Quartalszahlen enttäuschen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Qnity Electronics
Tagesperformance: -7,59 %
Tagesperformance: -7,59 %
Platz 8
Performance 1M:
Performance 1M:
Iron Mountain
Tagesperformance: -7,28 %
Tagesperformance: -7,28 %
Platz 9
Performance 1M: -2,67 %
Performance 1M: -2,67 %
Palantir
Tagesperformance: -6,85 %
Tagesperformance: -6,85 %
Platz 10
Performance 1M: +5,88 %
Performance 1M: +5,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige positive Entwicklungen nach einem FAZ-Artikel sehen, berichten andere von Unsicherheiten und einem leichten Kursrückgang in den letzten 14 Tagen. Ein Anleger hat 10% seines Bestandes verkauft, was die Skepsis unterstreicht, während andere langfristig optimistisch bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Jabil
Tagesperformance: -6,84 %
Tagesperformance: -6,84 %
Platz 11
Performance 1M: +10,72 %
Performance 1M: +10,72 %
Tesla
Tagesperformance: -6,84 %
Tagesperformance: -6,84 %
Platz 12
Performance 1M: +5,37 %
Performance 1M: +5,37 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Der Kurs ist in den letzten 14 Tagen um fast 8% gefallen, was auf eine Überbewertung und den Rückruf von Batteriespeichern zurückgeführt wird. Anleger äußern Bedenken über die Qualität und Sicherheit der Produkte. Ein realistisches Kursziel von 170 Dollar bis Ende 2026 wird diskutiert, während technische Analysen und Marktbedingungen ebenfalls als Einflussfaktoren genannt werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Moderna
Tagesperformance: -6,78 %
Tagesperformance: -6,78 %
Platz 13
Performance 1M: +0,80 %
Performance 1M: +0,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 45,4 % im Jahresvergleich gibt es positive Forschungsergebnisse zu mRNA-Technologien. Bedenken bestehen aufgrund des Verkaufs von Biontech-Aktien durch Pfizer, was Unsicherheiten schürt. Die Diskussion über Mitarbeiteroptionen wird als weniger bedeutend erachtet. Insgesamt bleibt das Sentiment vorsichtig, während Anleger auf weitere Entwicklungen achten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -6,57 %
Tagesperformance: -6,57 %
Platz 14
Performance 1M: -5,31 %
Performance 1M: -5,31 %
Trimble
Tagesperformance: -6,40 %
Tagesperformance: -6,40 %
Platz 15
Performance 1M: +9,13 %
Performance 1M: +9,13 %
Block (A)
Tagesperformance: -6,01 %
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 16
Performance 1M: -11,68 %
Performance 1M: -11,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Block (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Block (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Kursrückgang wird eine technische Erholung erwartet, während einige Anleger die Gelegenheit zum günstigen Einstieg sehen. Positive Umsatz- und Gewinnzahlen stehen stagnierenden Nutzerzahlen gegenüber, was zu Enttäuschung führt. Insgesamt bleibt die Stimmung angespannt, da die Marktteilnehmer auf die verfehlten Erwartungen reagieren.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Block (A) eingestellt.
Western Digital
Tagesperformance: -5,90 %
Tagesperformance: -5,90 %
Platz 17
Performance 1M: +46,54 %
Performance 1M: +46,54 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -5,89 %
Tagesperformance: -5,89 %
Platz 18
Performance 1M: -4,79 %
Performance 1M: -4,79 %
Lam Research
Tagesperformance: -5,88 %
Tagesperformance: -5,88 %
Platz 19
Performance 1M: +21,50 %
Performance 1M: +21,50 %
Teradyne
Tagesperformance: -5,86 %
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 20
Performance 1M: +35,41 %
Performance 1M: +35,41 %
Lyondellbasell Industries
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 21
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 22
Performance 1M: -12,20 %
Performance 1M: -12,20 %
Dow
Tagesperformance: +3,00 %
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 23
Performance 1M: +7,57 %
Performance 1M: +7,57 %
Ball
Tagesperformance: +2,92 %
Tagesperformance: +2,92 %
Platz 24
Performance 1M: -1,06 %
Performance 1M: -1,06 %
Albemarle
Tagesperformance: +2,88 %
Tagesperformance: +2,88 %
Platz 25
Performance 1M: +24,76 %
Performance 1M: +24,76 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +2,86 %
Tagesperformance: +2,86 %
Platz 26
Performance 1M: -3,54 %
Performance 1M: -3,54 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 27
Performance 1M: -0,35 %
Performance 1M: -0,35 %
International Flavors & Fragrances
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 28
Performance 1M: +11,00 %
Performance 1M: +11,00 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 29
Performance 1M: +0,51 %
Performance 1M: +0,51 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte