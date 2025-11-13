    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnel AktievorwärtsNachrichten zu Enel
    BERNSTEIN RESEARCH stuft ENEL auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel nach Neunmonatszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Der Energiekonzern werde anspruchsvoller für den diesjährigen Nettogewinn, der nun leicht über dem oberen Ende der Zielspanne liegen solle, schrieb Bartlomiej Kubicki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Marktkonsens mit 6,9 Milliarden Euro am oberen Ende der Spanne liege, bezifferte er seine Schätzung als bereits knapp über 7 Milliarden Euro./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:47 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 18:47 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 8,82EUR auf Tradegate (13. November 2025, 20:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Bartlomiej Kubicki
    Analysiertes Unternehmen: ENEL
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 8,50
    Kursziel alt: 8,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


